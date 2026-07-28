Kenia López exige que regulación sobre audiencias no afecte la libertad de prensa

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias no deben convertirse en un mecanismo de censura ni limitar la libertad de expresión bajo el argumento de proteger el derecho a la información.

Luego de que el Gobierno federal presentara el proyecto de lineamientos durante la conferencia matutina de la Presidencia de la República, la legisladora recordó que éstos derivan de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de julio de 2025, así como de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica aprobada en noviembre de 2024.

López Rabadán destacó que del 27 de julio al 21 de agosto permanecerá abierto el periodo de consulta pública para que ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil presenten opiniones y propuestas que contribuyan a fortalecer el documento.

TE RECOMENDAMOS: Exgobernador de Puebla Gabinete de Seguridad desmiente excarcelación de Mario Marín y asegura que sigue en El Altiplano

“Ojalá que exista una participación amplia, plural e informada que garantice los derechos de las audiencias”, expresó.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, sostuvo que durante ese proceso deberá evitarse que una medida concebida para proteger a las audiencias termine afectando derechos fundamentales.

“Debemos cuidar que, bajo un noble propósito necesario y legítimo, no se caiga en la tentación de convertir estos lineamientos en un mecanismo de censura o de limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información”, afirmó.

La legisladora señaló que la protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión no son objetivos contrapuestos, sino principios que deben garantizarse de manera simultánea.

“La protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión son principios complementarios que deben garantizarse de manera conjunta, sin que la defensa de uno sirva como argumento para vulnerar al otro”, subrayó.

Kenia López también planteó que la consulta pública representa una oportunidad para definir el tratamiento jurídico que tendrán las conferencias matutinas de los gobiernos federal y estatales cuando sean transmitidas por medios públicos de radio y televisión.

En ese sentido, consideró que los lineamientos deberán establecer con claridad bajo qué criterio se clasifican estos espacios informativos y cuáles serán las reglas aplicables a las llamadas “mañaneras”, a fin de otorgar certeza tanto a las audiencias como a los concesionarios de medios públicos.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL