Comisión Técnica emitirá esta semana recomendación tras revisión a proceso de ingreso a la UNAM

Marcha de estudiantes y aspirantes afectados por el proceso de selección para el ingreso a la UNAM, el 27 de julio de 2026.

Esta misma semana emitirá su recomendación la Comisión Técnica instalada para revisar el proceso de admisión a las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que fueran cuestionados los resultados del examen de ingreso en línea.

El presidente de la Comisión, Eduardo Bárzana García, sostuvo que se inició de inmediato con la valoración de los informes proporcionados al equipo, que también solicitó información adicional diferentes instancias de la máxima casa de estudios.

Lo anterior, por considerar que existen más evidencias que se consideran relevantes para su análisis.

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Estudiantes y aspirantes marcharon en Ciudad Universitaria para exigir que la UNAM restablezca el examen de admisión presencial y revise los resultados del proceso en línea. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

La Comisión Técnica aclaró que se propondrán opciones para futuros procesos y ahondará en la averiguación de ocurrido en el examen de este año, a fin de brindar a la UNAM información útil para deslindar responsabilidades.

“Consciente de la urgencia, esta misma semana la Comisión formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y a los valores propios de nuestra Universidad”, remarcó.

UNAM instala comisión para revisar proceso de ingreso

El pasado 27 de julio, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instaló la Comisión Técnica para revisar el procedimiento de ingreso a licenciaturas de la UNAM, con la puerta abierta para que se llegue “hasta sus últimas consecuencias”.

“Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a las y/o los funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información, así como en libertad de solicitar información sobre los procedimientos que se llevaron a cabo”, declaró el rector desde la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria.

Lomelí Vanegas remarcó que no se descartará ninguna opción, debido a que el interés es aclarar qué sucedió en la aplicación de la prueba en línea, así como brindar una explicación a la sociedad.

Al centro, Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, durante la instalación del Comité. ı Foto: UNAM

El proceso, dijo, es para “garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM y, también, extraer lecciones útiles, no solo para la casa de estudios, sino para el conjunto de las instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación de este tipo para prevenirlas”.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”, afirmó.

#BoletínUNAM Instala el #RectorLomelí la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura 2026 > https://t.co/P6broyMMln pic.twitter.com/wXF38MruM0 — UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026

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cehr