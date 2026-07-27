Rector de la UNAM asegura que no se permitirá que acceso sea afectado por quienes ‘recibieron ayuda’

Al centro, Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, durante la instalación del Comité.

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que no se permitirá que el acceso a la máxima casa de estudios se vea afectado por aspirantes que “pudieron tener algún tipo de ayuda”, y reiteró el compromiso de la institución por revisar las supuestas trampas denunciadas en el examen de ingreso.

Al instalar la Comisión Técnica que revisará el procedimiento de ingreso al próximo ciclo de Licenciatura, cuyo examen se aplicó vía remota y estuvo marcado por acusaciones de “trampas”, el rector aseguró que su compromiso es el de asegurar la máxima transparencia para los aspirantes a estudiar en la institución.

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Así, destacó que el fin último de la instalación de la Comisión Técnica es garantizar que el acceso a la UNAM siga siendo justo y equitativo, y no se vea afectado por quienes pudieron haber incurrido en estas “trampas”.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”, expresó el rector, según un comunicado de la UNAM.

“Ninguna opción está descartada” en la investigación sobre “trampa” en el examen

Al respecto, detalló que la Universidad, a través del Comité, “está interesada en esclarecer lo que ocurrió” y “explicarle de manera clara a la sociedad qué pasó y por qué pasó”. A propósito, el rector destacó que “ninguna opción está descartada”.

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Por lo anterior, instruyó al Comité a conducir la investigación exhaustivamente:

“Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a las y/o los funcionarios involucrados...“, expresó el rector, según lo recoge el comunicado de la UNAM.

La Comisión Técnica para la revisión del procedimiento del examen y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 está conformada por 16 especialistas de distintas disciplinas académicas y técnicas, quienes revisarán el desarrollo del proceso de ingreso.

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Lo anterior después de que, como se reportó en medios nacionales, se denunciara que estudiantes hicieran “trampas” durante la aplicación vía remota de la prueba, mediante uso de Inteligencia Artificial, aparatos externos o pagos a agencias que operan fuera de la ley y prometen entregar las preguntas exactas del examen.

Por ello, cientos de estudiantes se manifestaron este lunes frente a Ciudad Universitaria, para exigir la vuelta del examen presencial. Denunciaron que, debido a estas “trampas”, muchos aspirantes quienes sí estudiaron y se prepararon quedaron fuera.

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