Condenan a casi 30 años de prisión a ‘El Tlapa’, fundador de Los Zetas

Un juez federal condenó a 29 años y nueve meses de prisión a Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, alias “El Tlapa” o “Z-44”, identificado por autoridades mexicanas como uno de los fundadores de Los Zetas. La resolución llegó más de 16 años después de su captura en Puebla.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el sentenciado recibió la pena por delincuencia organizada, bajo la modalidad de delitos contra la salud, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El fallo también estableció una multa de 692 mil 857 pesos.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó las pruebas utilizadas para acreditar ambas conductas. La dependencia no precisó qué tribunal dictó la resolución ni detalló las sustancias relacionadas con la acusación.

Actualmente, Ruiz Tlapanco permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 “Noroeste”, situado en Tepic, Nayarit. La institución tampoco informó si la pena contempla el tiempo que ha permanecido privado de la libertad desde septiembre de 2009.

Documentos del gobierno federal ubicaron a “El Tlapa” entre los miembros iniciales de Los Zetas, grupo que operó durante sus primeros años como estructura armada del Cártel del Golfo. El Cuarto Informe de Gobierno de 2010 lo señaló como responsable de una plaza en Coatzacoalcos, Veracruz.

Con esa identificación, las autoridades lo incorporaron a la lista de objetivos prioritarios vinculados con ambas organizaciones criminales. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofreció en marzo de 2009 una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que permitiera localizarlo.

Pocos meses después, soldados lo capturaron en la colonia La Hacienda Primera Sección, en la ciudad de Puebla. La operación ocurrió en septiembre de aquel año, cuando Ruiz Tlapanco acumulaba órdenes judiciales relacionadas con delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Según la presentación oficial difundida tras el arresto, el acusado mantenía presencia en varios puntos del sureste mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) también le atribuyó actividades fuera del país, aunque esos señalamientos no aparecen en la condena anunciada ahora por la FGR.

Más allá del expediente resuelto, su nombre quedó asociado a investigaciones por hechos violentos registrados en Tabasco. Entre ellos figuró el ataque cometido en marzo de 2007 contra Francisco Fernández Solís, entonces secretario de Seguridad Pública estatal, acusación que no forma parte de los ilícitos sancionados en esta causa.

Bajo otra vertiente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Ruiz Tlapanco en octubre de 2009 dentro de una designación contra operadores del Cártel del Golfo y Los Zetas. La medida restringió transacciones sujetas a jurisdicción estadounidense y alcanzó los bienes relacionados con las personas señaladas.

La sentencia difundida por la Fiscalía sólo acreditó responsabilidad penal por delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud y portación de armamento reservado para las Fuerzas Armadas. El comunicado no reportó condenas por homicidio, atentados, operaciones financieras o expansión territorial.

La #FGR a través de #FEMDO, logró sentencia condenatoria de más de 29 años de prisión para Sergio “N”, por ser penalmente responsable en delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Fue detenido en 2009, en #Puebla.… pic.twitter.com/9kiUa3i9Bz — FGR México (@FGRMexico) July 27, 2026

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