‘Don Zefe’, presunto fundador de los Zetas es abatido durante operativo en Santiago, Nuevo León

Agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) abatieron aa dos presuntos agresores durante un operativo desplegado en una quinta del municipio de Santiago, Nuevo León, luego de ser atacados con disparos de arma de fuego. Según reporteres periodísticos abatidos se encontraba “Don Zefe”, presunto fundador de los Zetas.

Durante la madrugada de este martes, de acuerdo con la Fiscalía General de Estado, el operativo fue resultado de trabajos de investigación, inteligencia y acciones estratégicas. Al arribar al sitio, los elementos fueron agredidos, por lo que repelieron el ataque en estricto apego a los protocolos de actuación vigentes.

Como resultado del enfrentamiento, dos personas armadas fueron abatidas. Además, un agente ministerial resultó lesionado por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un hospital para su atención médica; su estado de salud se reporta como estable.

Derivado de las primeras investigaciones, una de las personas abatidas fue identificada presuntamente como Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, señalado como integrante de un grupo delictivo de alto impacto con origen en el estado de Tamaulipas y fundador de una organización dedicada a actividades ilícitas.

Según trabajos de inteligencia, esta persona estaría vinculada con el trasiego y distribución de narcóticos en Nuevo León, así como con la intención de conformar una célula criminal armada en la entidad.

La segunda persona abatida fue identificada como David Calderón, quien presuntamente contaba con antecedentes de formación militar.

Durante el operativo, un hombre y una mujer fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. En el lugar se aseguraron diversas armas de fuego y dosis de narcóticos.

La Fiscalía informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la probable responsabilidad de las personas involucradas y la posible relación de los hechos con actividades delictivas de alto impacto.

Mediante redes sociales la dependencia detalló que el área permanece asegurada y bajo resguardo de las autoridades.

