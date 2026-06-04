CNTE sale sin acuerdo sobre cita con Sheinbaum y llevará a consulta propuesta sobre pensiones

Sin una respuesta directa a su petición de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salió este 4 de junio de la mesa con funcionarios federales y anunció que llevará a consulta la propuesta oficial en materia de pensiones.

La representación magisterial sostuvo que su demanda principal sigue centrada en una jubilación digna y en la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2007.

Durante la conferencia, la CNUN afirmó que hasta ahora acumula tres mesas con secretarios de Estado, pero no obtuvo respuesta sobre un diálogo directo con Sheinbaum. “Hoy no tuvimos respuesta respecto a la mesa directamente con la Presidenta y la CNTE”, expuso Yenny Aracely Pérez Martinez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca.

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Concluye reunión de @cntemx en @SEGOB_mx .

Yenny Pérez, líder de la sección 22 de Oaxaca informó que les presentaron una propuesta de solución, aunque no están resolviendo su demanda central: la derogación de la #LeydelSSSTE. Revisarán el documento esta tarde en su asamblea. pic.twitter.com/qvD4K8Bf02 — Alma Paola Wong (@Wongui) June 4, 2026

Aunque el gobierno federal presentó una ruta sobre pensiones para trabajadores en cuentas individuales, la comisión aclaró que no aceptará ese planteamiento sin consulta interna. La decisión, precisó, pasará por secciones, asambleas estatales, la Asamblea Nacional Representativa y los contingentes que participan en la huelga nacional.

En ese punto, la representación marcó distancia frente al alcance de la propuesta oficial. “Nosotros no hemos aceptado de ninguna manera que cubra nuestra demanda central, que es la abrogación de la ley del ISSSTE”, afirmó Pérez Martinez

La CNTE también reportó cerca de 20 carpetas de investigación contra maestros que participaron en los paros escalonados de 72 horas, principalmente en Guerrero. La comisión afirmó que esos expedientes forman parte de las presiones contra el movimiento.

Pérez Martinez también señaló comunicados emitidos por autoridades educativas en Sonora, Chiapas, San Luis Potosí y la Ciudad de México contra docentes que participan en las protestas. Por ello, pidió al titular de la Secretaría de Educación Pública emitir un documento dirigido a los estados para frenar sanciones administrativas y económicas.

Alrededor de 100 docentes que permanecen en Chilpancingo como parte de la Huelga Nacional convocada por la CNTE ı Foto: Cuartoscuro

Para la Secretaría de Gobernación, la CNUN planteó una exigencia distinta. La comisión pidió garantizar la reparación integral del daño a docentes que reportaron agresiones durante la jornada de lucha iniciada el 1 de junio.

Bajo ese contexto, la representación atribuyó al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México responsabilidad por los hechos ocurridos durante las movilizaciones. También pidió garantizar la integridad física de quienes permanecen en protesta.

Frente a preguntas sobre daños durante las manifestaciones, la comisión sostuvo que la falta de acuerdos llevó al magisterio a mantener sus acciones en la calle. “La responsabilidad entera de que estemos aquí sigue siendo del Gobierno Federal”, señaló.

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MSL