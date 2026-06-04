Achacan a la CNTE pérdidas por mil 200 mdp

El plantón que mantienen los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México ha generado afectaciones económicas que ya superan los mil 200 millones de pesos, de acuerdo con cámaras y asociaciones comerciales, además de impactar a más de 40 mil trabajadores, la operación de 16 mil establecimientos y el cierre de al menos 100 negocios.

Los comerciantes han sido enfáticos en la necesidad de parar dichos actos; por un lado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que las pérdidas económicas ocasionadas por el asentamiento que la CNTE mantiene desde el 25 de mayo pasado, ascienden a 355 millones 770 mil pesos.

El Tip: Alrededor de 45 mil establecimientos se encuentran en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cerca del 10% del total que existe en toda la capital.

PEATONES ESQUIVAN casas de campaña de maestros en calle Bolívar, ayer. ı Foto: Víctor Valencia|La Razón

“A esta cifra se suman 49 millones 700 mil pesos en pérdidas ocasionadas exclusivamente por la marcha y los bloqueos realizados el 1 de junio, por lo que el impacto económico total alcanza ya los 405 millones 470 mil pesos”, indicó.

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Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, sostuvo que cuatro mil 91 unidades económicas adheridas a la cámara que preside reportaron impactos negativos como la reducción en afluencia de clientes, merma de ventas, complicaciones para el abastecimiento de mercancías y la movilidad de sus colaboradores.

Por su parte, el presidente del Consejo de Desarrollo de Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño), Gerardo López Becerra, comentó a La Razón, que las mermas originadas a sus agremiados por el bloqueo, se contabilizan en una cifra cercana a los 800 millones de pesos.

45 mil firmas afiliadas tiene la Canaco Ciudad de México

AUTORIDAD cerca calles principales. ı Foto: Víctor Valencia|La Razón

Asimismo, explicó que los daños han alcanzado de manera directa a 30 o 40 mil trabajadores, cuyos negocios se encuentran alrededor del Zócalo, “la parte más severamente afectada es el primer cuadro, porque con las vallas que se pusieron hay alrededor de unos 16 mil establecimientos mercantiles totalmente cercados”.

López Becerra agregó que la situación se agrava, ya que las acciones de la Coordinadora se ampliaron a “Reforma, Bucareli, ya traemos afectaciones en diversos puntos de la ciudad, Circuito Interior”, muestran que la CNTE “ha tomado como rehén a la Ciudad de México, a los habitantes capitalinos. “Secuestra a la ciudadanía, secuestra las actividades mercantiles, comerciales, secuestra las fuentes de trabajo y pide recompensas. Esto es un comportamiento de cártel”, apuntó.

Un restaurantero, que pidió el anonimato, comentó a este diario que las ventas de este lunes cayeron alrededor de 80 por ciento, y para el martes fue de 90 por ciento. Aseguró que por lo regular tienen una afluencia de consumidores que llenan 40 mesas de su negocio; sin embargo, para el martes a media tarde, únicamente había recibido tres mesas.

ESTABLECIMIENTOS en Madero prefieren cerrar ı Foto: Víctor Valencia|La Razón

“Sí ha habido baja, imagínate, a estas horas ya tendríamos cerca de 40 mesas, y apenas llevamos dos, tres con la que va llegando, entonces le calculo una baja de entre 90, 95 por ciento”, comentó.

Ante ello, la Canaco resaltó la necesidad de actuar por parte de los gobiernos capitalino y el federal para “aplicar la ley sin excepciones y garantizar el libre tránsito de las personas”.

“Exigimos la aplicación irrestricta de la ley y el pleno respeto al Estado de derecho. Es indispensable activar de manera inmediata los protocolos de orden público necesarios para detener los actos vandálicos, liberar las vías de comunicación, proteger las fuentes de empleo y devolver condiciones de certeza a la actividad económica de nuestra ciudad”, refirió.

ConComercio en pequeño sostuvo que los acercamientos a dialogar por parte de comerciantes con la CNTE, son inexistentes, “el único acercamiento es que los tenemos ahí afuera de los establecimientos en las calles”.

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En suma a estas afectaciones, el directivo dijo que el detrimento en ventas derivado del bloqueo de la CNTE, que impide el tránsito de peatones y consumidores, originó el cierre de 100 negocios en el Centro Histórico, “han cerrado varias ópticas importantes, están cerrando tiendas de ropa, entonces, están poniendo en riesgo la permanencia de un sistema comercial muy importante”.

En este contexto, las organizaciones que conforman el G9 de la Ciudad de México, apuntaron que, aunque reconocen el derecho a la libre manifestación, éste no puede ejercerse si queda supeditado al derecho al trabajo, libre tránsito, a la actividad económica y al sustento de miles de familias.

CIENTOS de lonas tapizan la calle 5 de Mayo al cruce con Eje Central ı Foto: Víctor Valencia|La Razón

Por lo que requirieron a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la aplicación de acciones extraordinarias para apoyar a los comercios localizados en zonas afectadas; entre éstas se encuentra la condonación del Impuesto Sobre Nóminas en correspondencia con los días de inoperatividad por motivo del bloqueo de la CNTE.

Además del diferimiento sin recargos ni actualizaciones de contribuciones locales, así como la instalación de un mecanismo que cuantifique los daños económicos originados por la presencia de los docentes integrantes de la Coordinadora y, por último, el establecimiento de protocolos que garanticen corredores mínimos de movilidad y abastecimiento, en previsión de futuros bloqueos.

NI COMPRAN. Comerciantes que aún mantienen abiertos sus negocios y comparten vialidades y pasos peatonales con casas de campaña, refirieron a este medio que las ventas han caído de manera relevante en las últimas dos semanas.

Una comerciante minorista encargada de un expendio misceláneo aseguró que las ventas están generadas por los peatones que aún transitan por la calle Bolívar, mientras que los docentes colocados al frente de su comercio “ni compran”.

Gobierno ofrece una ruta doble para quitar sistema de carrera magisterial

| Por Elizabeth Hernández |

La Presidenta descarta una reunión

| Por Elizabeth Hernández |

CNTE escala protesta: destroza oficina de SEP

| Por Elizabeth Hernández |

Sin compromiso para regresar a otra mesa de diálogo con funcionarios federales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cerró su tercer día de movilizaciones en la Ciudad de México con protestas en tres sedes públicas, daños en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y una nueva discusión interna sobre la ruta de sus próximas acciones.

Mientras se desarrollaba un encuentro a puerta cerrada en la Secretaría de Gobernación (Segob), los contingentes de maestros mantuvieron acciones de presión en distintos puntos de la capital.

Un grupo permaneció en la sede principal de la SEP; otro acudió a las oficinas centrales del ISSSTE, en Buenavista, un tercero acompañó la negociación en la colonia Juárez, y por la mañana, integrantes de las secciones 9 de la Ciudad de México y 14 de Guerrero bloquearon el acceso principal de la oficina de la Secretaría de Educación, localizada en Avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez.

MANIFESTANTES rompen los vidrios de una caseta con un mazo, ayer, en la sede de la colonia Xoco. ı Foto: Cuartoscuro

En ese punto, un grupo de personas enmascaradas golpeó rejas, puertas y vallas del complejo con herramientas, mazos y tubos metálicos. Después de varios intentos, algunos manifestantes entraron al inmueble por una zona protegida con estructuras de contención.

Dentro del predio, dañaron ventanas y puertas de cristal, señalamientos y una caseta vinculada con equipo de emergencia, además de accionar extintores y generar humo en el área. Sólo personal de seguridad permaneció en la sede de la SEP debido a que desde temprano las autoridades avisaron al equipo administrativo que abandonaran el lugar como previsión ante la protesta magisterial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reportó que dos policías auxiliares que resguardaban las instalaciones recibieron atención médica por desmayo y lesiones menores (presuntamente por inhalación de humo y gas), lo que provocó que fueran trasladados a un hospital para recibir atención médica. Tras cerca de 20 minutos dentro del complejo, los participantes se retiraron del sitio.

La protesta afectó la circulación en la zona y provocó cierres en negocios. Otro punto de concentración fue en el ISSSTE, donde la CNTE señaló que las oficinas cumplen funciones administrativas, por lo que no escalaron las protestas.

SIN AVANCES. En tanto, la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE salió ayer de Gobernación sin alcanzar un acuerdo que ponga fin al paro, después del encuentro con su titular, Rosa Icela Rodríguez; el de la SEP, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres, y dejó la respuesta formal sujeta a la discusión interna, además de que mantuvo como eje de su demanda la instalación de una mesa de diálogo con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras el encuentro, Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la sección 34 de Zacatecas, colocó la reunión directa con la mandataria federal como el punto que definirá la ruta del movimiento.

“Venimos por una respuesta a una pregunta específica: ¿nos atenderá o no nos atenderá la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? En ningún momento dijeron que sí nos atenderá, aunque tampoco lo negaron. No dijeron ni sí, ni no”, dijo.

También sostuvo que la falta de una respuesta puntual dejó sin acuerdo la continuidad del diálogo con los funcionarios presentes: “Ya no hay fecha para reunirnos con ellos. No hay acuerdo”.

Respecto a las presentadas por las dependencias federales para atender dos de las principales demandas del magisterio, aclaró que esos materiales aún no tienen aval de la organización: “Estos documentos no han sido leídos, ni analizados, mucho menos aprobados”.

La representación magisterial informó que revisará los documentos en sus instancias internas antes de fijar una definición pública: “En cuanto termine nuestra Asamblea Nacional, convocada esta misma tarde, tendremos una posición”.

Como parte del reclamo político, integrantes del magisterio insistieron en que la petición de una reunión con Sheinbaum responde a compromisos planteados durante su campaña presidencial. “Fue ella quien dijo que derogaría la ley del ISSSTE”, señalaron ante los docentes reunidos afuera del Palacio de Cobián.

Desde antes del encuentro, Frausto Orozco había advertido que la contestación sobre la posible mesa con la mandataria federal definiría su permanencia en el diálogo.“No es un capricho, es una necesidad”. También fijó el margen de la negociación al señalar que “si la Presidenta continúa con el rechazo a entablar una mesa de trabajo entonces no habrá más que discutir”.

Representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora responsabilizaron a la administración federal y al Gobierno de la Ciudad de México por la seguridad de quienes participan en las protestas.

La representación magisterial informó al salir de Segob que los contingentes localizados en Buenavista y Avenida Universidad regresaron hacia el campamento instalado en calles del Centro Histórico, mientras la definición de las siguientes acciones quedaba en manos de la Asamblea Nacional Representativa.