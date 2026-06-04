PAN revira a AMLO: ‘Debilitó los contrapesos y dividió a los mexicanos’

El senador del PAN, Marko Cortés, cuestionó la carta publicada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que el exmandatario abandonó durante su gobierno los principios democráticos y de respeto a las minorías que defendía cuando era opositor.

En un posicionamiento difundido este jueves, Cortés afirmó que en la misiva reaparece el López Obrador que hablaba de “libertades, pluralidad, democracia, respeto a las minorías y límites al poder”, aunque sostuvo que esa visión no se reflejó en su gestión presidencial.

“Leí la carta publicada por López Obrador y debo decir que ya no me sorprende. En ella reaparece aquel López Obrador que desde la oposición hablaba de libertades, de pluralidad, democracia, respeto a las minorías y límites al poder. Pero no fue ese López Obrador el que conocimos en el gobierno”, declaró.

Por el bien de todos, México necesita terminar con cualquier forma de colusión entre el poder y la delincuencia.



Ninguna democracia puede prosperar cuando el crimen organizado encuentra protección, complicidad o impunidad desde las instituciones.



La seguridad, la justicia y la… pic.twitter.com/kmroQtECls — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 4, 2026

El legislador panista señaló que el exmandatario ahora llama a la prudencia, el respeto y la moderación, valores que, dijo, estuvieron ausentes durante su administración.

“Hoy pide prudencia, respeto, moderación, exactamente lo que millones de mexicanos no recibimos durante sus sexenio. Fue el mismo López Obrador porque desde el poder descalificó sistemáticamente a quienes pensamos distinto. Debilitó los contrapesos y dividió a los mexicanos entre buenos y malos”, sostuvo.

Cortés también consideró que, más allá de la figura del presidente estadounidense (Donald Trump), los principales retos de México se encuentran dentro del país.

“Más allá de las formas y estilo de Donald Trump, el verdadero desafío y problema está aquí en nuestro país porque un México fuerte no depende de quién viva en la Casa Blanca. Un país fuerte depende de tener seguridad, estado de derecho, crecimiento económico, certeza jurídica e instituciones sólidas”, afirmó.

El senador agregó que la carta del exmandatario evidencia una contradicción entre el discurso que sostuvo durante años y las decisiones que tomó desde el poder.

“Que hoy el expresidente añore a un Trump más moderado y democrático nos recuerda que millones de mexicanos también hubiéramos querido tener a un López Obrador que defendía los contrapesos, que exigía respeto a la oposición, que advertía que nadie debería concentrar demasiado poder”, expresó.

Finalmente, el legislador llamó a fortalecer las instituciones y combatir cualquier vínculo entre el poder político y la delincuencia.

“Por el bien de todos, México necesita terminar con cualquier forma de colusión entre el poder y la delincuencia. México necesita seguridad, instituciones fuertes y autónomas, elecciones libres de cualquier injerencia criminal y que la ley se aplique igual para todos, sin excepciones ni privilegios”, concluyó.

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MSL