UNAM debe resolver pronto controversia por examen de admisión, insta Presidenta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que espera que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resuelva pronto la controversia que enfrenta a raíz de los resultados altamente atípicos que se registraron en su último examen de admisión a licenciatura y que, por primera vez se presentó en línea.

Consultada durante su conferencia matutina acerca de las exigencias que parte de la comunidad universitaria ha hecho para que vuelva el examen presencial, comentó que ella no intervendrá en esa decisión porque es una institución autónoma.

“Es una decisión que le corresponde a la ONU, no a la presidenta de la República. Es una institución autónoma de mucho prestigio. Les ocurrió este problema y tienen que dar una solución y confiamos en que buscarán la mejor solución lo más pronto posible”, dijo. este lunes en Palacio Nacional.

Enfatizó que esta respuesta debe de darse para que las y los jóvenes tengan certidumbre del proceso.

El secretario de Educación, Mario Delgado, comentó que se han mantenido en contacto con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, para “apoyarlos en lo que sea necesario”.

Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, señaló que el problema fue en la herramienta tecnológica que se utilizó, más no en la presentación en línea del examen, ya que esta modalidad se ha utilizado en otras instituciones.

“Efectivamente, el punto de tecnológico es el que se debe de revisar, ¿no? Un cambio en la forma en la que se hizo el examen, que ahora es de manera virtual. Eso por sí solo no dice nada, porque otras instituciones han sido virtuales y han funcionado perfectamente. Entonces, hay muchos casos muy positivos que han asumido una cantidad de aspirantes a partir de que las instituciones cambian a modelos virtuales para hacer su examen de admisión. Pero esta parte tecnológica también está mezclada con la parte digamos académica o de los reactivos”, dijo.

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FGR