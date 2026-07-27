Mañanera de Sheinbaum: 27 de julio del 2026

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.

Los temas de este lunes

Este lunes 27 de julio de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Bajo la lupa, firma que concentra más envío de combustible en el caso Ruffo

- Refrenda CSP que se cancela construir la presa La Parota

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR