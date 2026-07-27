Los temas de este lunes

Mañanera de Sheinbaum: 27 de julio del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la CDMX

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa. Foto: Archivo.
Por:
Yulia Bonilla

Este lunes 27 de julio de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Bajo la lupa, firma que concentra más envío de combustible en el caso Ruffo

- Refrenda CSP que se cancela construir la presa La Parota

TE RECOMENDAMOS:
Reporte de la Mañanera en Palacio Nacional.
Reporte en la Mañanera de CSP

Dieciséis por ciento de estaciones siguen sin cumplir acuerdo de precio límite al diésel: Profeco

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Esta es la actividad sísmica de hoy.
¿Sonó la alarma?

Temblor en México HOY 27 de julio: Noticias AL MOMENTO de sismos


Google Reviews