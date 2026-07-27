SEP revisará escuelas militarizadas en México; Mario Delgado reitera que no están permitidas

El titular de la SEP, Mario Delgado, sostuvo que ni la dependencia ni la Secretaría de la Defensa Nacional autorizan escuelas militarizadas y adelantó una revisión en todo el país.

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, reiteró que las escuelas militarizadas no están permitidas ni cuentan con respaldo legal en México, y anunció que la dependencia que encabeza emprenderá una revisión de estos planteles en todo el país.

El funcionario hizo el anuncio tras la muerte de Dafne Zapata en una escuela de este tipo ubicada en Tamaulipas, y reiteró que ni la SEP ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) autorizan la operación de este modelo educativo.

Mario Delgado, titular de la SEP, en la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

“Ni la Secretaría de Educación y la Defensa Nacional autoriza este tipo de modalidades (...) de conformidad con la Constitución y con la Ley General de Educación, no está en ningún momento autorizado este tipo de educación militarizada“, declaró.

Mario Delgado explicó que, el viernes pasado, la SEP envió un comunicado a las autoridades responsables de otorgar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y demás autorizaciones para la operación de escuelas, con el fin de recordar que este tipo de educación no está contemplado en el marco jurídico vigente.

Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, en una fotografía de abril de 2025. ı Foto: Google Maps

El titular de la SEP adelantó que la dependencia llevará a cabo una revisión nacional para verificar que no existan planteles que ofrezcan este tipo de formación y señaló que solicitará la colaboración de las autoridades educativas estatales para realizar las inspecciones.

“Ahora vamos a hacer una revisión en todo el país para verificar que no haya este tipo de escuelas que ofrezcan aparentemente este tipo de educación (...) Hubo un reglamento hace muchos años, pero eso está más que superado por las actuales leyes”, afirmó.

Respecto al caso de Dafne Zapata, el funcionario indicó que la SEP ha buscado establecer contacto con la familia; sin embargo, señaló que sus integrantes han rechazado el acercamiento por recomendación de sus abogados.

Este lunes, audiencia de Dana Yanina “N”; director e instructora fueron detenidos

Las declaraciones de Mario Delgado ocurren el mismo día que se prevé la audiencia de Dana Yanina “N”, excolaboradora de la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde ocurrieron los hechos, después de que la misma fuera aplazada desde su fecha original el sábado.

🚨 Continúan las detenciones por el caso Dafne. La Fiscalía de Tamaulipas informó la captura de otra mujer por su presunta participación en la muerte de la menor ocurrida en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. La señalada ya fue puesta a disposición de un… pic.twitter.com/6b1tzRLxGa — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 26, 2026

Dana Yanina “N” fue detenida la semana pasada después de acudir voluntariamente a declarar ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ).

Familiares de esta detenida, una joven de 18 años, defienden que es inocente.

En tanto, el fin de semana fueron detenidos Jorge Luis “N”, presunto director de la Academia, así como una mujer identificada como “Estrellita”, instructora de la misma.

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