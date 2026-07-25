Aplazan al lunes audiencia de Dana Yanina ‘N’, detenida por muerte de Dafne

Defensa de Dana Yanina "N" informa el aplazamiento de la audiencia de la detenida por el caso Dafne.

La audiencia de Dana Yanina “N”, única detenida por la muerte de la menor Dafne en la Academia Militarizada Marina Doenitz, fue pospuesta para el lunes 27 de julio, informó su defensa.

Así lo informó la defensa en entrevista con medios al exterior del Centro Integral de Justicia de Altamira, donde este sábado se preveía la audiencia de Dana Yanina “N”, a quien le fue dictada prisión preventiva el viernes por su presunta vinculación con la muerte de la menor, que se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

🔴 Una jueza dictó prisión preventiva contra Dana Yanina “N”, de 18 años, por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata. https://t.co/fggD9YC1L5 pic.twitter.com/X9NmNpuUoI — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 24, 2026

Ahí, la defensa destacó que la audiencia fue pospuesta debido a que solo acudieron nueve de los 30 testigos convocados.

Lo anterior, se explicó, fue en parte consecuencia de complicaciones para localizar a las 30 personas requeridas.

Además, se buscó evitar la “contaminación” de testigos, es decir, que hubiera contacto entre ellos al presentarse unos este sábado y otros el lunes, por lo que se decidió, en última instancia, recorrer la audiencia para el lunes.

🔴 La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENAMM) inició una investigación tras el fallecimiento de la menor Dafne en una academia militarizada de Ciudad Madero https://t.co/1tvWcQ6o42… pic.twitter.com/afmvKDG9p8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 18, 2026

Ese día también concluye el plazo de 144 horas de ampliación del término constitucional para la presentación de pruebas a favor de Dana Yanina “N”.

Así, la audiencia se programó para las 08:00 horas del lunes en el mismo Centro. Mientras tanto, Dana Yanina “N” será ingresada de vuelta al penal de Altamira.

Dana Yanina “N”, de 18 años, colaboradora y exestudiante de la Academia Militarizada Marina Doenitz, es la única detenida hasta el momento por la muerte de Dafne, ocurrida el 16 de julio.

🔴 Audiencia de Yanina es aplazada; continuará el próximo lunes



La audiencia de Yanina, joven de 18 años acusada de presunta complicidad en el feminicidio de Dafne durante un campamento de la escuela militarizada Doenitz, fue diferida y continuará el próximo lunes a las 08:00… pic.twitter.com/Wsvem4P0js — Azucena Uresti (@azucenau) July 25, 2026

Familiares de la detenida han defendido que ella es inocente, en tanto que cercanos a la víctima han pedido más detenciones, especialmente de dirigentes y altos mandos del colegio.

Dafne Zapata murió en el campamento de verano de la Academia por asfixia por sumersión parcial. Al cuerpo le fueron encontrados múltiples hematomas, lo que sugiere posible tortura y malos tratos. Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

Defensa asegura que no cuenta con atribuciones sobre academias militarizadas

El aplazamiento de la audiencia de Dafne ocurrió el mismo día que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aclaró que no cuenta con atribuciones sobre las llamadas “academias militarizadas”.

A través de un comunicado, destacó que “carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas de esta naturaleza”.

Lo anterior después de que, destacó, medios de comunicación estaban vinculando erróneamente a la institución castrense con el colegio donde ocurrieron los hechos.

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