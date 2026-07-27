Sheinbaum marca distancia de plan para abolir elecciones en Nicaragua

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo marcó distancia de la supresión de elecciones, como la que planea su homólogo en Nicaragua, Daniel Ortega.

La semana pasada, Ortega afirmó que no volvería a haber elecciones en su país, como una ruta para cerrar la puerta al avance de la oposición, como ya ha ocurrido en otros gobiernos de la región.

Consultada al respecto, Claudia Sheinbaum evocó el principio de respeto al derecho que deben de tener las poblaciones para elegir a sus gobernantes.

“Es la autodeterminación de los pueblos, que decir de Nicaragua. Y nosotros siempre estamos de acuerdo con la gente”, declaró esta mañana en Palacio Nacional en su conferencia de prensa.

Subrayó que en México se mantiene el modelo de convocar a elecciones cada seis años y que, incluso, se cuenta con la ruta de convocar a una revocación de mandato, la cual es una herramienta establecida en la Constitución para que la población valore la continuidad de quienes gobiernan.

“Aquí hay elecciones cada 6 años. Es más, hay revocación de mandato. Entonces, no, democracia, democracia, democracia. Poder del pueblo”, comentó.

Al consultarle si enviaría alguna carta o fijaría un posicionamiento más marcado al respecto, respondió: “Cada país decide, cada pueblo decide. Todos estamos a favor de la democracia, pero cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza”.

Falso que México emprendiera campaña ‘antiargentina’, revira Sheinbaum a Milei

Claudia Sheinbaum Pardo negó que desde México se haya orquestado alguna campaña contra Argentina, como lo acusó el presidente Javier Milei este fin de semana.

Durante una entrevista radiofónica, el ultraderechista aseguró que desde Brasil y México se financió una campaña en contra de su país, luego de que la selección albiceleste fuera derrotada por España en la final de la Copa Mundial 2026.

La mandataria mexicana afirmó que su administración no interviene con ninguna acción en otros países del mundo ni tampoco con gobiernos.

“Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo”, declaró.

Por el contrario, aseguró, México ha sido objeto de campañas contra la administración de la Cuarta Transformación.

“Lo que hay al revés, pues aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no”, dijo.

Te puede interesar:

- Bajo la lupa, firma que concentra más envío de combustible en el caso Ruffo

- Refrenda CSP que se cancela construir la presa La Parota

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR