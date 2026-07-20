Daniel Ortega asegura que en Nicaragua ‘no volverá a haber elecciones’

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, durante el evento en donde anunció las reformas.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que en el país “no volverá a haber elecciones” y anunció que promoverá reformas legales para impedir que quienes califica como “golpistas” o “vende patria” puedan competir por el poder.

De acuerdo con agencias internacionales, las declaraciones ocurrieron durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista en Managua.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Durante este acto, Ortega Saavedra sostuvo que las nuevas disposiciones buscarán evitar que la oposición “atrape el Gobierno” nuevamente.

En este sentido, afirmó que trabajará junto con la Asamblea Nacional para aprobar leyes que bloqueen la participación política de personas u organizaciones que, dijo, reciban financiamiento extranjero para actuar contra el Estado.

Así, Daniel Ortega aseguró que los partidos respaldados por Estados Unidos y sectores vinculados al antiguo régimen somocista “jamás” volverán al poder.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una fotografía de 2024 ı Foto: Reuters

Reitera haber sido víctima de golpe de Estado en 2018

Por otro lado, Daniel Ortega volvió a señalar que las protestas registradas en el país en 2018 constituyeron un intento de golpe de Estado financiado por Estados Unidos.

Según su versión, grupos opositores recibieron recursos y entrenamiento para derrocar a su administración, por lo que defendió la actuación de la Policía y de cuerpos voluntarios para restablecer el orden.

🇳🇮#AHORA - El momento en que el régimen de Daniel Ortega anuncia que en Nicaragua no habrá más elecciones, con el fin de evitar que la oposición llegue al poder.pic.twitter.com/FFYkBAAVnf — DatoWorld (@DatosAme24) July 20, 2026

En este sentido, pidió a la población denunciar cualquier intento de generar violencia, pues, afirmó, la estabilidad del país es necesaria para mantener programas sociales como la educación gratuita, la construcción de hospitales y viviendas.

Expertos ven agravamiento de crisis en Nicaragua

Las declaraciones ocurren cuando Nicaragua se prepara para celebrar elecciones presidenciales en 2027, después de que una reforma constitucional extendiera el mandato presidencial de cinco a seis años.

Daniel Ortega gobierna de manera ininterrumpida desde 2007, tras haber dirigido también el país entre 1979 y 1990, y en 2014 eliminó el límite a la reelección presidencial mediante una modificación constitucional.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. ı Foto: larazondemexico

En reacción a los anuncios, Tiziano Breda, analista sénior para América Latina de la organización ACLED, afirmó a la agencia Reuters que la decisión representa un paso más hacia la consolidación de un modelo de poder familiar encabezado por Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.

A su vez, el dirigente opositor Félix Maradiaga, exiliado en Estados Unidos, sostuvo que las declaraciones del mandatario reflejan el propósito de impedir cualquier competencia democrática.

Nicaragua atraviesa una crisis política desde 2018, cuando la represión de las protestas antigubernamentales dejó más de 300 personas muertas, de acuerdo con organismos de derechos humanos citados por Reuters.

Con información de Reuters y Sputnik.

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