Brooklyn Rivera: Muere líder indígena de Nicaragua

Luego de haber sido detenido en 2023 y haber sido hospitalizado a los 73 años de edad en marzo, el político y líder del grupo indígena miskitos de Nicaragua murió bajo custodia del Estado.

Brooklyn Rivera Brayan había sido trasladado al hospital Fernando Vélez Paiz el pasado 7 de marzo, y recientemente se había reportado que su estado de salud se encontraba en deterioro y era delicado.

El líder del grupo indígena miskitos presentaba falla en múltiples órganos, además de tos asociada con la pérdida de peso, cansancio y debilidad, además de un deterioro respiratorio pese haber recibido antibióticos de amplio espectro.

TE RECOMENDAMOS: Crisis en Medio Oriente Donald Trump anuncia alto al fuego entre Israel y Hezbolá y dialoga con Irán

Comparación del estado de salud de Brooklyn Rivera ı Foto: Redes Sociales

Ante el anuncio del estado crítico de salud de Brooklyn Rivera, el director de campañas para las Américas de Amnistía Internacional, César Marín dijo que el líder indígena debía ser “liberado inmediata e incondicionalmente.”

Esto debido a que el deterioro de salud de Brooklyn Rivera estando bajo custodia del Estado nicaragüense confirmaba que había sido expuesto a un riesgo extremo “tras más de dos años de desaparición forzada, detención arbitraria, incomunicación y falta de acceso regular a su familia, defensa de confianza y supervisión independiente.”

ONU se pronuncia ante la muerte de Brooklyn Rivera

Luego de que se confirmara la muerte de Brooklyn Rivera, el grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el hecho, y exigieron una investigación “inmediata e independiente para sancionar a los responsables.”

“El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua condenó de manera enérgica la muerte del prominente líder indígena miskitu Brooklyn Rivera quien se encontraba bajo custodia estatal, y expresó profunda preocupación por informes que señalan que las autoridades tomaron control de sus restos” apuntan en un comunidado.

Precisaron que; conforme al Derecho Internacional, se debe llevar a cabo una investigación independiente para poder garantizar una autopsia transparente, así como devolver los restos de Brooklyn Rivera a sus familiares.

El Grupo de Expertos de la @ONU_es sobre #Nicaragua condena la muerte del líder indígena miskito #BrooklynRivera tras casi 3 años de desaparición forzada, y exige una investigación inmediata e independiente para sancionar a los responsables. #GHREN



➡️ https://t.co/ISbC8N3Blm pic.twitter.com/0LmzuKQF6P — UN Human Rights Council Investigative Bodies (@uninvhrc) June 1, 2026

Además, el presidente del grupo de expertos, Jan-Michael Simon apuntaó que de sebe garantizar la rendición de cuentas “por su desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos relacionada.”

Señaló que si no se realiza una investigación independiente y no se devuelven los restos mortales del líder indígena reforzaría la “fuerte presunción de responsabilidad estatal por la muerte de Brookly Rivera e invierten la carga de la prueba contra Nicaragua.”

El comunicado de la hija de Brooklyn Rivera expone una verdad brutal: ni en la muerte el régimen sandinista respeta la dignidad humana. Negar a una hija despedir a su padre es crueldad de Estado.⁰Nicaragua no solo vive represión, vive deshumanización brutal. pic.twitter.com/lp8HnbkBCt — Enrique Martínez. (@EnriqueNIC1) May 31, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.