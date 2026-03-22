Claudia Sheinbaum y Salomón Jara reconocen a mujeres traductoras de lenguas indígenas nacionales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Salomón Jara Cruz encabezaron este domingo la ceremonia de Reconocimiento a Mujeres Traductoras de las Lenguas Indígenas Nacionales.

Desde el municipio de Tehuantepec, Oaxaca, se anunció que a partir de este 22 de marzo está disponible la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres a 69 variantes lingüísticas correspondientes a 67 lenguas indígenas.

El mandatario estatal señaló que este acto es una reivindicación de la justicia a los pueblos originarios, especialmente a las mujeres, quienes sostienen, transmiten y defienden las lenguas indígenas en México.

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Sheinbaum presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres traducida a 67 lenguas indígenas. ı Foto: Cortesía

Reiteró que, con este hecho, se coloca a las mujeres en el centro de la transformación. “Con las mujeres todo, sin las mujeres nada” , puntualizó.

Indicó que este programa es, ante todo, un símbolo de emancipación, conciencia y dignidad, ya que no puede garantizarse la justicia si no puede ser comprendida por todas y todos.

Asimismo, resaltó el simbolismo de que esta cartilla sea presentada en Oaxaca, entidad con una de las mayores riquezas lingüísticas del país, donde se hablan 15 lenguas indígenas y 176 variantes , cada una con una historia y cosmovisión propia.

Salomón Jara agradeció a la Presidenta su respaldo a las oaxaqueñas y por colocar en el centro de la transformación a las mujeres, particularmente a las mujeres indígenas, quienes hoy son protagonistas de este nuevo tiempo.

A la derecha, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, el gobernador Salomón Jara. ı Foto: Cortesía

En tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la importancia de las lenguas indígenas de Oaxaca y de todo el país, al tiempo que reconoció el trabajo que realiza el gobierno del Estado en favor de los pueblos originarios y de las mujeres.

Durante este evento, Sheinbaum entregó reconocimientos a mujeres traductoras de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en lenguas indígenas nacionales, destacando su labor como pieza clave para garantizar el acceso equitativo a la información y a los derechos.

cehr