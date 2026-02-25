IECM pide garantizar participación de comunidades y pueblos indígenas en todos los niveles de gobierno

La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, afirmó que la representación política indígena constituye un mandato constitucional que exige acciones concretas del Estado mexicano y la consolidación de mecanismos permanentes en la ley para garantizar la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas en todos los niveles de gobierno.

Durante el Foro Acciones Afirmativas Camino a la Reforma Electoral, organizado por la diputada federal migrante Maribel Solache González, Avendaño Durán subrayó que es necesario trascender las medidas temporales y avanzar hacia la incorporación de disposiciones legales que reconozcan la diversidad del país y aseguren una representación auténtica de los grupos históricamente discriminados.

Foro acciones afirmativas camino a la Reforma Electoral ı Foto: Especial

Al participar en la mesa “Pueblos indígenas: representación política y participación efectiva”, la consejera presidenta destacó la pertinencia de abrir espacios de reflexión ante la eventual presentación de una reforma político-electoral, con el propósito de fortalecer el diseño e implementación de mecanismos permanentes que consoliden los avances alcanzados en materia de acciones afirmativas.

Recordó que en México existen 68 pueblos indígenas y cerca de 25 millones de personas se autoadscriben como parte de ellos, lo que representa aproximadamente 21% de la población nacional. En la capital del país, conforme al registro de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, se reconocen 69 pueblos originarios y 18 barrios con población originaria.

Avendaño Durán señaló que, si bien las acciones afirmativas implementadas desde 2016 han permitido incrementar la postulación y elección de candidaturas indígenas a nivel federal y local, aún persisten retos, entre ellos la resistencia de algunos partidos políticos y la necesidad de fortalecer la incidencia legislativa de quienes resultan electos bajo esta figura.

En ese contexto, planteó robustecer los mecanismos de verificación de la autoadscripción calificada, impulsar esquemas de rendición de cuentas comunitarias y ofrecer capacitación especializada para garantizar condiciones reales de igualdad tanto en la contienda electoral como en el ejercicio del cargo público.

Foro acciones afirmativas camino a la Reforma Electoral ı Foto: Especial

Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Víctor Hugo Lobo Román, señaló que el foro marca el cierre de una primera etapa de integración de insumos para la construcción de una reforma más representativa, robusta e incluyente.

Indicó que la Cámara de Diputados ha considerado prioritario incorporar en la Constitución y en las leyes secundarias las acciones afirmativas que aseguren la inclusión de sectores históricamente subrepresentados.

La diputada migrante y organizadora del encuentro, Maribel Solache González, reconoció el acompañamiento del IECM, de legisladoras y legisladores, así como de representantes de la academia, sociedad civil y comunidades indígenas, y subrayó que el diálogo será clave ante la próxima discusión de una reforma electoral de carácter estructural.

