SCJN impulsa diálogo para fortalecer el reconocimiento de la justicia indígena en Oaxaca

Comunidades indígenas y autoridades judiciales participaron en el Diálogo entre Justicias en Oaxaca.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo el cuarto Diálogo entre Justicias en San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento y fortalecimiento de los sistemas normativos de los pueblos indígenas en México.

Durante la inauguración, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó la necesidad de construir una justicia efectiva que trascienda los expedientes judiciales.

En ese sentido, subrayó que este objetivo requiere del diálogo entre instituciones y comunidades.

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La SCJN busca consolidar el reconocimiento del pluralismo jurídico en México mediante encuentros en territorio. ı Foto: SCJN

En el encuentro participaron representantes de comunidades de los pueblos Ngigua-ngiba, mixteco y nahua, quienes compartieron experiencias sobre la resolución de conflictos con integrantes del Poder Judicial Federal, así como con autoridades del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, del Tribunal Electoral local y del Instituto de la Defensoría Pública Federal.

También asistieron representantes de organismos internacionales.

Al respecto, el director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la SCJN, Víctor Leonel Juan, señaló la importancia de generar mecanismos que permitan extender el reconocimiento de la jurisdicción indígena en el país.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz encabezó la inauguración del Diálogo entre Justicias en Oaxaca. ı Foto: SCJN

Recordó que el caso de Suchixtlahuaca marcó un precedente, tras ser reconocido en 2016 por instancias locales y reafirmado en 2019 por la Corte.

Por otro lado, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Humberto Henderson, consideró que estos espacios contribuyen al respeto de la diversidad cultural, al abordar la falta de reconocimiento de los sistemas de justicia indígena a nivel global.

A propósito, autoridades comunitarias enfatizaron la validez de sus propios sistemas. El presidente del Consejo del Gobierno del Pueblo Chocolteco, Dacssaeli Ruíz, afirmó que la justicia en sus comunidades prioriza el bienestar colectivo sobre el individual.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz encabezó la inauguración del Diálogo entre Justicias en Oaxaca. ı Foto: SCJN

En tanto, la presidenta municipal, Alma Rivera, destacó la importancia del reconocimiento mutuo para avanzar de manera conjunta.

Las conclusiones de este diálogo, informó la propia SCJN servirán como base para la elaboración de un protocolo orientado a la armonización y coordinación entre distintos sistemas de justicia en el país.

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