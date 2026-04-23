Clara Brugada presenta ‘Ruta de las Heroínas indígenas’ del Centrobús.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la nueva ruta de transporte eléctrico Centrobús “ Ruta de las Heroínas indígenas ”, que recorrerá el Centro Histórico de la Ciudad de México a lo largo de 33 paradas, en dos rutas diferentes, con el objetivo de visibilizar la historia y lucha de las mujeres indígenas, así como fortalecer un modelo de movilidad sustentable, accesible e incluyente.

“En la Ciudad de México hay autoridad feminista y aquí se rompe una barrera histórica, porque este transporte también les pertenece a todas las mujeres. Queremos que en esta ciudad ninguna mujer, y en especial las mujeres indígenas, vuelvan a ser invisibles”, expresó.

La mandataria capitalina informó que se realizó una inversión de 111 millones de pesos y se adquirieron unidades 100 por ciento eléctricas, accesibles y equipadas con tecnología de última generación, sistema que operará con una frecuencia de cinco minutos y contará con dos circuitos —uno interno y otro externo— con 33 paradas, y tendrá una tarifa de cinco pesos.

TE RECOMENDAMOS: Tránsito detenido Bloqueo en Circuito Interior por manifestación de estudiantes del IPN

La Ruta de las Heroínas Indígenas iniciará sus pruebas operativas este viernes 24 de abril, así como el reconocimiento de la ruta por parte de las operadoras de las unidades; y el servicio entrará en funciones para las personas usuarias el próximo 8 de mayo.

El servicio tendrá paradas cercanas a Bellas Artes, Allende o San Juan de Letrán, lo que favorecerá la integración en la movilidad con otros sistemas como el Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y ciclovías.

La titular del Ejecutivo local destacó que la ruta cubrirá 186 zonas consideradas de interés histórico, patrimonial o turístico, entre ellas lugares emblemáticos y representativos para la ciudad y el país como el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, la Alameda Central, el Hemiciclo a Juárez, la Torre Latinoamericana y, por supuesto, el Zócalo.

La Ruta de las Heroínas Indígenas visibiliza la identidad que resguardan las mujeres de conocimiento milenario.



El corazón del Centro Histórico mantendrá viva la memoria de mujeres que escribieron la historia en cada recorrido de estas nuevas unidades 100% eléctricas. pic.twitter.com/lZSF6Rf1Tf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 23, 2026

Brugada Molina subrayó que será la primera ruta de transporte en la capital donde las operadoras sean sólo mujeres, un acto que calificó como “profundamente significativo”, pues indicó que “cuando una mujer conduce una unidad de transporte público también se genera un cambio cultural, rompe inercias, derriba también prejuicios y demuestra que no hay trabajos de hombres inaccesibles para las mujeres”.

Expuso que, de acuerdo a la evidencia internacional, “una mayor presencia de mujeres operadoras suele asociarse a entornos más seguros, a un trato más respetuoso, a mejor atención y también a una conducción del transporte más prudente”, de manera que para muchas pasajeras ver a una mujer al volante envía un gran mensaje: “este transporte también les pertenece a ustedes, a todas las mujeres”.

Asimismo, Brugada Molina puntualizó que este modelo de electromovilidad incorpora una mirada de cuidados, al garantizar accesibilidad universal y condiciones de seguridad para las personas usuarias.

Acompañada de mujeres mazahuas, tzotziles, tzeltales, mixtecas y otomíes la mandataria capitalina subrayó desde el Zócalo, que la nueva ruta del Centrobús busca visibilizar a “grandes mujeres indígenas que resistieron, lucharon, cuidaron y sostuvieron pueblos y comunidades enteras y que nunca fueron reconocidas”, como Atotoztli, Tecuichpo Ixcaxochitzin, Malintzin, Eréndira, la Señora Seis Mono, Pupualtzin, y muchas otras que “hoy regresan al espacio público como símbolos de nuestra memoria”.

Y remarcó: “esta ruta es una invitación a recordar que cuando en gran parte del mundo las mujeres eran condenadas al silencio y a la subordinación. Aquí en nuestro país hubo mujeres indígenas que gobernaron, decidieron y abrieron brecha en un tiempo de hombres; es también un reconocimiento a las mujeres indígenas actuales.

La mandataria capitalina enmarcó esta acción dentro del proceso de revitalización del Centro Histórico, al que definió como “patrimonio vivo de la humanidad” y “latido milenario que resguarda la memoria de un pueblo”, recordando que se impulsa un plan de 100 acciones para su florecimiento, entre ellas, la iluminación de 42 kilómetros de calles.

Capacitan a 300 mujeres para la operación de los autobuses

El secretario de Movilidad, Ulises García Nieto, señaló que el Centrobús contará 33 paradas, y estimó que en su primer día de operación beneficiará a 90 mil pasajeros. Además, informó que se capacitaron a 300 conductoras para la operación de los autobuses.

García Nieto detalló que en su circuito exterior la ruta va a recorrer desde Eje Central, hasta República del Salvador, de ahí se enfila al oriente, llega a Avenida Circunvalación, regresa por Venezuela, Belisario Domínguez y hace el recorrido; mientras que el interno, “pasa por Donceles, por sus dos calles laterales, Donceles y Uruguay; por Circunvalación y Eje Central”.

Capacitamos a 300 mujeres para conducir la nueva Ruta de las Heroínas Indígenas en el Centro Histórico: un paso firme para una movilidad más segura, incluyente y con enfoque de cuidado. pic.twitter.com/V0QsRGyTmS — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 23, 2026

Detalló que la ruta exterior recorrerá 6.2 kilómetros y la ruta interior 5.8 kilómetros, contará con autobuses nuevos, conexión Wifi, GPS, carga de celulares vía USB, y botones de pánico y auxilio en caso de cualquier contingencia.

El director general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Daniel Arcos Rodríguez, destacó que esta iniciativa reconoce a 11 heroínas indígenas de nuestra historia, que la población podrá conocer a través de la semblanza que se difundirán en los tótems ubicados en cada una de las 33 paradas que conforman el sistema.

El tótem, precisó, contará, por primera vez, con una pantalla táctil, donde el usuario podrá verificar el tiempo de llegada del autobús. También difundirá información sobre políticas públicas y programas, mostrará sitios de interés, el trazo de la ruta y noticias en general en idioma español, inglés, francés y chino.

Los autobuses, de 9 metros de longitud, cuentan con cámaras de videovigilancia interiores y exteriores, dispositivos para personas con discapacidad, rampa y arrodillamiento, entre otras características de alta tecnología.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR