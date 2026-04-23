Gustavo A. Madero coordina a hospitales en simulacro y fortalece respuesta ante emergencias.

Bajo un esquema de respuesta integral y con estándares propios de atención a emergencias químicas, la alcaldía Gustavo A. Madero llevó a cabo un mega simulacro que articuló a cinco de los hospitales más relevantes de la demarcación, en un ejercicio que puso a prueba la capacidad operativa, clínica y de rescate ante escenarios de alto riesgo.

Encabezado por el alcalde Janecarlo Lozano, el despliegue reunió a 460 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como a paramédicos, médicos, personal de Protección Civil y brigadas especializadas en materiales peligrosos (HazMat).

En este esfuerzo participaron el Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del IMSS, el Hospital Pediátrico La Villa de IMSS-Bienestar, el Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud, el Hospital 1° de Octubre del ISSSTE y el Hospital La Villa de IMSS-Bienestar y las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana.

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El ejercicio, realizado en la explanada de la alcaldía, integró además 15 ambulancias y dos unidades contra incendio, configurando un operativo de respuesta interinstitucional sin precedentes en la zona.

La hipótesis simulada fue una fuga de gas cloro —una de las sustancias más peligrosas por su alta toxicidad respiratoria— que dejó un saldo de 40 personas lesionadas, entre adultos y menores. Este escenario obligó a activar protocolos de identificación de agentes químicos, zonificación del área (caliente, tibia y fría) y uso de equipo de protección personal nivel especializado para evitar la contaminación secundaria.

De manera inmediata, los cuerpos de emergencia realizaron el triage prehospitalario, clasificando a los pacientes según la gravedad de la exposición. Los paramédicos aplicaron protocolos de soporte vital básico y avanzado, incluyendo oxigenoterapia, manejo de vías respiratorias y descontaminación primaria en sitio, con el objetivo de estabilizar a los afectados antes de su traslado.

Posteriormente, los lesionados fueron canalizados a unidades médicas previamente coordinadas, donde se garantizó la continuidad de la atención mediante servicios de urgencias preparados para recibir pacientes con intoxicación por agentes químicos.

El ejercicio no solo midió tiempos de respuesta, sino también la interoperabilidad entre instituciones que tradicionalmente operan de forma independiente. La integración permitió establecer un modelo de comando unificado, donde la comunicación en tiempo real y la toma de decisiones estratégicas se centralizaron para optimizar recursos y salvar vidas.

🚨💙 En GAM realizamos un Macrosimulacro de Emergencia Mayor para fortalecer la respuesta y proteger a todas y todos 🏥



Nuestro alcalde @yancolozano encabezó la jornada, destacando que la prevención salva vidas. Participaron Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos 🚑🚒 pic.twitter.com/djMaveVEs6 — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) April 23, 2026

“Aquí no trabajó una sola institución. Aquí trabajamos los tres órdenes de gobierno: federal, de la Ciudad de México y la alcaldía. Cuando actuamos como un solo equipo, con el objetivo de proteger la vida de la gente, los resultados son contundentes”, afirmó el alcalde.

Lozano destacó que el Centro de Inteligencia de la demarcación jugó un papel clave al detectar de manera oportuna el incidente simulado, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de emergencia. Asimismo, subrayó que su administración ha intervenido en la infraestructura urbana alrededor de hospitales mediante la creación de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza, además de liberar accesos para ambulancias que anteriormente se encontraban obstruidos por comercio informal y estacionamiento irregular.

Con este tipo de ejercicios, la alcaldía Gustavo A. Madero avanza en la consolidación de un sistema de respuesta robusto, donde la coordinación, la tecnología y la preparación técnica se convierten en herramientas fundamentales para enfrentar contingencias y salvaguardar a la población.

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JVR