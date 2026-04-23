Mauricio Tabe comparte con alcaldes latinoamericanos programas exitosos en Miguel Hidalgo.

Al participar como invitado en el Mayors of the Americas Summit 2026, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, compartió con líderes municipales de América Latina los ejes de gobierno que ha impulsado durante su administración para posicionar a Miguel Hidalgo como una de las mejores alcaldías de la Ciudad de México.

Durante su intervención en el panel “Arquitectura de la Prosperidad: El Liderazgo Local como Motor de Confianza Global”, Tabe afirmó que la confianza es el activo intangible de mayor valor para cualquier organización económica, financiera o política que busca crecer.

En este sentido, explicó que en Miguel Hidalgo se ha apostado por la seguridad, la calidad de los servicios urbanos y la generación de certidumbre para la inversión, consolidándose como aliados de quienes emprenden.

“Decidimos declararnos aliados de quien invierte, porque el único camino es fomentar el empleo. A diferencia de la visión del gobierno federal, que se ha asumido como adversario de la inversión privada y ha llegado a criminalizar la aspiración y el emprendimiento”.

Asimismo, destacó los resultados del programa BLINDARMH, que ha permitido posicionar a la demarcación como la segunda alcaldía más segura de la ciudad, además de mejorar la percepción de seguridad entre los vecinos, ya que al inicio de su administración el 70 por ciento se sentía inseguro.

También subrayó las acciones para hacer de Miguel Hidalgo una alcaldía más caminable y segura, con mejores calles, reiluminadas y con más áreas verdes.

“Todas estas decisiones han implicado priorizar recursos, programas y la atención del gobierno en estos temas”.

Gracias a estas acciones, señaló que Miguel Hidalgo concentra actualmente el 25 por ciento de la inversión en la Ciudad de México, colocándose en el primer lugar en generación de empleos formales, también con un 25 por ciento.

La confianza no es discurso, es resultado.



Desde el primer día en la @AlcaldiaMHmx apostamos por seguridad, servicios de calidad y certeza para invertir.



Hoy somos la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México, tenemos las calles y parqués más bonitos, y somos una… pic.twitter.com/M5BdIELsGw — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) April 24, 2026

Por otra parte, Tabe advirtió sobre el retroceso que representa la centralización de recursos y facultades, lo que limita la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de la ciudadanía.

“Hoy el país vive un proceso de recentralización: disminuyen los recursos y las facultades de los gobiernos municipales; sin embargo, las responsabilidades y los problemas permanecen en el ámbito local”.

Como ejemplo, mencionó la recaudación del impuesto predial, cuyos ingresos en Miguel Hidalgo son mayoritariamente concentrados por el Gobierno de la Ciudad de México, devolviendo apenas el 5 por ciento a la alcaldía, a diferencia de otras entidades donde este recurso se gestiona de manera local.

“Estamos luchando en contracorriente en defensa de las libertades, los derechos y el fortalecimiento de la vida local”.

Finalmente, señaló que es fundamental brindar información clara a quienes invierten sobre el contexto político y social, con el fin de generar confianza y certeza para la toma de decisiones.

“La confianza también se construye informando con transparencia sobre las condiciones en las que se invierte”.

Muy contento por esta distinción: Miguel Hidalgo es ahora nuevo miembro de la @FLACMA_.



Un paso más para fortalecer lo local y compartir buenas prácticas con ciudades de toda América Latina.



Si de algo estoy profundamente convencido es que desde lo local también se construye lo… pic.twitter.com/oExnhXnIdc — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) April 24, 2026

En el panel participaron Sebastián Sichel Ramírez, alcalde de Ñuñoa, Chile; Gustavo Adolfo Menéndez, alcalde de Merlo, Argentina; y Javier Antonio Carballal, alcalde de Punta del Este, Uruguay.

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JVR