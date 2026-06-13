Lluvias colapsan vialidades en CDMX

Un vehículo varado en una calle al sur de la Ciudad de México, la tarde de ayer.

Las intensas lluvias registradas la tarde de este viernes en la capital del país provocaron severos encharcamientos, afectaciones viales y movilización de cuerpos de emergencia, lo que llevó al Gobierno de la Ciudad de México a desplegar el operativo interinstitucional Tlaloque 2.0 para atender los daños. De acuerdo con autoridades capitalinas, el volumen acumulado de precipitación superó los 19.5 millones de metros cúbicos, mientras que se activó la Alerta Amarilla en 14 alcaldías por la persistencia de las precipitaciones.

La administración encabezada por Clara Brugada Molina informó que en las labores de atención participan de manera coordinada personal de las secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Según el reporte oficial, las mayores precipitaciones se registraron en la alcaldía Tlalpan, donde la estación de La Joya acumuló 57.5 milímetros de lluvia, seguida por San Pedro Mártir con 42.75 milímetros. En Coyoacán, la estación ubicada en el Estadio Azteca reportó 46.5 milímetros.

Para hacer frente a las afectaciones, la Segiagua desplegó 123 trabajadores especializados y 43 equipos de maquinaria, incluidos vehículos de bombeo de emergencia y unidades hidroneumáticas.