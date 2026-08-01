Caen 4 presuntos secuestradores en CDMX; habrían plagiado a pareja de su familiar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención y vinculación a proceso de Dulce “N”, Beatriz “N”, César “N” y Eduardo “N”, señalados por su probable participación en el delito de secuestro agravado en contra de un hombre, quien habría sido privado de la libertad por familiares de su propia pareja.

De acuerdo con la dependencia, la investigación comenzó el 9 de marzo de 2026, luego de que la pareja de la víctima denunciara su desaparición tras perder contacto con él desde el día anterior. Horas después, el hombre regresó a su domicilio con signos de violencia y relató que había permanecido retenido desde el 8 de marzo.

Según la carpeta de investigación, la víctima fue llevada a una bodega ubicada en la colonia Tepeyac Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde presuntamente fue amenazada y agredida por los cuatro imputados, quienes fueron identificados como familiares de su pareja, además de otras personas.

Posteriormente, habría sido obligado a subir a un vehículo para ser trasladado hasta su domicilio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En ese lugar, los presuntos responsables lo habrían forzado a comunicarse con su madre para exigirle que entregara a los dos hijos menores de edad de su pareja. Más tarde fue llevado a otro inmueble y finalmente liberado el 9 de marzo en la colonia Lago de Guadalupe, en el mismo municipio.

Caen cuatro acusados de secuestro en CDMX ı Foto: FGJCDMX

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público coordinó el análisis de videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), además de realizar diversas diligencias de reconocimiento que permitieron identificar a los probables responsables y obtener cuatro órdenes de aprehensión.

Las capturas se realizaron el 23 de julio de 2026 en distintos puntos del Valle de México. Dulce “N” y Beatriz “N” fueron detenidas en la alcaldía Venustiano Carranza; César “N”, en Gustavo A. Madero; mientras que Eduardo “N” fue aprehendido en Ecatepec de Morelos, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía mexiquense.

Durante la audiencia del 29 de julio, un juez determinó vincular a proceso a los cuatro imputados por el delito de secuestro agravado, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina indicó que continuará con las indagatorias para esclarecer completamente los hechos, determinar si existen más personas involucradas y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Asimismo, recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas imputadas se consideran inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

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MSL