Marchas y bloqueos en CDMX HOY 1 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Una marcha en favor de justicia por las desapariciones en México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspirantes a la UNAM se manifiestan por irregularidades en proceso de admisión. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este sábado 1 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 1 de julio se esperan cinco marchas y 10 concentraciones.

Marchas

DESAPARICIONES MÉXICO : Se concentrarán en la Estela de Luz a las 09:30 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Marcha “¡El agua no se vende, se defiende!” en rechazo al convenio hídrico en Chihuahua; aforo aprox. 400 personas).

COMITÉ DIVERSIDAD IZTACALCO : Se concentrarán a las 11:00 hrs en el Kiosco de la Plaza San Matías (Calz. de la Viga y San Miguel, Col. Barrio la Asunción, Alc. Iztacalco) para iniciar marcha a las 13:00 hrs con destino a la sede de la Alcaldía Iztacalco. (Nota: “6ª Marcha de la diversidad sexual Iztacalco 2026”; aforo aprox. 200 personas).

COLECTIVO “WITSACHKALLE” : Se concentrarán a las 12:00 hrs en el Monumento “Cabeza de Juárez” (Av. Guelatao y Manuel Escandón, Col. Cabeza de Juárez III, Alc. Iztapalapa) con destino al Monumento “Coyote Hambriento”. (Nota: Marcha “Iztaparela”; prevén pasarela en la Utopía “La Cascada Xicoténcatl” a las 15:00 hrs; aforo aprox. 100 personas).

PROTESTA DIVERGENTE “PALEXICO” : Se concentrarán a las 14:00 hrs en el Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc, con destino al Hemiciclo a Juárez. (Nota: Marcha Pro Palestina; realizarán conferencia al finalizar; aforo aprox. 300 personas).

FAMILIA DE JOVEN DESAPARECIDO: Se concentrarán a las 17:30 hrs en la Glorieta del Ahuehuete, Alc. Cuauhtémoc, con destino al Monumento a la Madre. (Nota: Exigen búsqueda de joven desaparecido en 2020; realizarán una velada al término; aforo aprox. 100 personas).

Concentraciones

AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO : Se concentrarán a las 10:00 hrs en la Sede de la Alcaldía Xochimilco (Av. Guadalupe I. Ramírez No. 4, Col. Barrio El Rosario, Alc. Xochimilco). (Nota: Asamblea de rendición de cuentas; no se descarta afectación vial o manifestaciones en contra; aforo aprox. 500 personas).

ASPIRANTES SELECCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) : Se concentrarán a las 10:00 hrs en la Torre de Rectoría de la UNAM (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán). (Nota: Exigen no anular el examen de admisión; no se descarta marcha interna o bloqueo en Insurgentes Sur; aforo aprox. 20 personas).

ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA : Se concentrarán a las 10:00 hrs en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Anti museo “Olvido e intolerancia”; no se descarta afectación vial; aforo aprox. 50 personas).

ARTÍCULO 19 MÉXICO : Se concentrarán a las 11:00 hrs en el Memorial “Narvarte” (Luz Saviñón No. 1909, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez). (Nota: “Acción de memoria” a 11 años del multihomicidio en la colonia Narvarte; posible afectación vial; aforo aprox. 30 personas).

ORGANIZACIÓN “1º DE AGOSTO” : Se concentrarán a las 12:00 hrs en Puente de la Morena y Av. Patriotismo, Col. San Pedro de los Pinos, Alc. Benito Juárez. (Nota: Jornada artística y cultural “Por la memoria y la Justicia”; posible afectación vial; aforo aprox. 50 personas).

RAÍCES EN RESISTENCIA : Se concentrarán a las 11:00 hrs en el Local de Raíces Tlate, Edificio Chihuahua (Av. Paseo de la Reforma y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Evento “Semillero zapatista”; posible brigadeo informativo; aforo aprox. 30 personas).

INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR”, A.C. : Se concentrarán a las 11:00 hrs en Plaza Agustín Jáuregui (Col. Insurgentes Mixcoac, Alc. Benito Juárez) y en Av. Tepetlapa, Andador 6 (Col. Alianza Popular Revolucionaria, Alc. Coyoacán); a las 12:00 hrs en el Cenart (Col. Country Club, Alc. Coyoacán); y a las 15:00 hrs en Parque de las Rosas (Col. Militar Marte, Alc. Iztacalco). (Nota: Recolección de firmas para la ley de muerte digna; aforo aprox. 50 personas).

MOVIMIENTO GLOBAL A GAZA MÉXICO : Se concentrarán a las 12:00 hrs en Eje Central Lázaro Cárdenas No. 85, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc. (Nota: Conferencia sobre la situación en Palestina; aforo aprox. 35 personas).

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán a las 12:00 hrs en la Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Evento “Rituales 4:20”; no se descarta afectación vial; aforo aprox. 100 personas).

PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán a las 12:00 hrs en el Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos; aforo aprox. 30 personas).

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