Controlan fuga de hidrocarburos en Iztacalco; investigan posible sabotaje a ducto de Pemex

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que fue controlada una fuga de hidrocarburos registrada en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, luego de que se detectaran indicios de un posible acto de sabotaje en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La emergencia fue atendida tras diversos reportes de vecinos que alertaron sobre un fuerte olor a combustible en la calle Añil. Como parte de las labores de inspección y limpieza en la red de alcantarillado, las autoridades localizaron rastros que apuntan a una presunta intervención ilegal en la infraestructura petrolera.

El incidente ocurrió a un costado de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex, por lo que la zona fue acordonada para permitir la continuación de los trabajos de limpieza y contención.

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📰Tarjeta Informativa || Se atiende de forma interinstitucional fuga de hidrocarburo en calle Añil.



En estrecha coordinación con @Pemex, @SEGIAGUA, @Bomberos_CDMX, @Defensamx1, @SEMAR_mx y la #UGIRPC de la Alcaldía @IztacalcoAl se atendió de forma inmediata una fuga de… pic.twitter.com/bsws1feVMh — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 31, 2026

La SGIRPC informó que se realizó un recorrido en 93 predios ubicados en las inmediaciones para descartar afectaciones a viviendas y establecimientos.

“También se realizó un recorrido por 93 predios aledaños para descartar afectación al interior. Cabe señalar que no existe riesgo para la población ni riesgo de filtración al subsuelo que pueda provocar daño colateral”, indicó la dependencia capitalina.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que se implementó un monitoreo permanente en las coladeras y se colocó una barrera en el sistema de drenaje para impedir la propagación del combustible.

Asimismo, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acudió al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar el origen de la fuga.

En las tareas de control y saneamiento participan trabajadores de Pemex, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la SGIRPC y la alcaldía Iztacalco.

Hasta el momento, las autoridades descartaron riesgos para la población y aseguraron que se mantendrá la vigilancia en la zona hasta concluir las labores de remediación.

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MSL