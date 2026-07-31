Metro CDMX impresiona a concejal de Los Ángeles por remodelación

La edila de Los Ángeles, Imelda Padilla, reconoció la velocidad en las remodelaciones del transporte masivo capitalino.

El Metro de la Ciudad de México causa una fuerte impresión en visitantes internacionales. Recientemente, Imelda Padilla, concejal del Distrito 6 de Los Ángeles, California, realizó un recorrido por las estaciones remodeladas de la Línea 2 y se declaró “muy impresionada” por la transformación y la experiencia de los usuarios. La representante angelina busca inspiración para su sistema de transporte ante los próximos eventos de talla mundial que albergará su ciudad.

La visita, coordinada por instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, fue guiada por Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-Metro). El itinerario comenzó en la Alameda Central, donde ambos funcionarios ingresaron por la emblemática puerta Guimard de la estación Bellas Artes, para luego abordar un tren y descender en Zócalo-Tenochtitlan.

Padilla, quien también forma parte del Consejo Directivo de la Autoridad Metropolitana del Condado de Los Ángeles, destacó la rapidez con la que se ejecutaron las obras.

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“Me voy muy impresionada con su sistema de Metro, de ver cómo en tan poco tiempo lo pudieron remodelar para los visitantes de la FIFA“, afirmó, refiriéndose a la Copa del Mundo 2026 que México co-organizará.

La concejal también expresó su agrado por la estética de las estaciones.

“Me encantó ver el estilo Art déco, que tienen exposiciones de arte”, comentó, resaltando la fusión de funcionalidad y cultura que ofrece el Metro capitalino.

Además, se mostró gratamente sorprendida por la percepción de los usuarios: “Me sorprendió ver la felicidad de los que usan el Metro y su beneplácito por el cambio ocurrido en tan poco tiempo en la Línea 2“.

El titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava Suárez, encabezó el recorrido por el tramo de la Línea 2. ı Foto: Especial.

Este intercambio de experiencias cobra especial relevancia, ya que Los Ángeles se prepara para ser sede de los Juegos Olímpicos en 2028. Padilla señaló que la visita le brindó ideas valiosas para implementar en su propia ciudad. “Me voy inspirada de cómo llevar estas ideas al sistema de Metro de Los Ángeles, donde también vamos a tener muchos visitantes en las olimpiadas", puntualizó.

Por su parte, el director del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, agradeció la oportunidad de fortalecer la relación entre ambas metrópolis. Subrayó la importancia de la colaboración para mejorar los sistemas de transporte público.

“Vamos a estar trabajando muy de la mano para mejorar nuestro sistema. Sin duda compartiendo experiencias con la Concejal y con la ciudad, así como con todos los paisanos que viven en Los Ángeles“, enfatizó Rubalcava, destacando el vínculo cultural y social entre ambas comunidades.

La remodelación de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México forma parte de un esfuerzo continuo por modernizar la infraestructura de transporte público, vital para la movilidad de millones de capitalinos. Este tipo de visitas internacionales refuerza la posición de la CDMX como un referente en la gestión de grandes urbes y sus desafíos de movilidad.

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JVR