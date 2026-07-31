Clara Brugada refuerza combate al despojo de viviendas en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ratificó su compromiso de defender el patrimonio de las familias capitalinas.

El patrimonio de miles de familias en la Ciudad de México está bajo protección. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha declarado cero tolerancia al despojo de viviendas, un delito que afecta directamente la seguridad de los hogares capitalinos. Durante la entrega de unidades rehabilitadas del programa OTOCH en Iztapalapa, Brugada anunció que fortalecerá estrategias para defender la propiedad.

En un mensaje contundente, la mandataria capitalina afirmó: “En esta ciudad no vamos a permitir que nadie convierta el hogar de las familias en un negocio criminal. Aquí, la vivienda se respeta, el patrimonio se protege y el despojo se combate de manera frontal”. Desde el inicio de su gestión, se creó el Gabinete contra el Despojo, logrando restituir o asegurar cerca de 300 inmuebles.

El programa OTOCH, eje central, busca mejorar infraestructura, seguridad y vida comunitaria. En dos años, el Gobierno capitalino ha invertido 1,200 millones de pesos, impactando a 4,388 conjuntos habitacionales. Se han instalado más de 15 mil luminarias, impermeabilizado 443 mil metros cuadrados y pintado más de 1,200 unidades, mejorando la calidad de vida.

El programa social OTOCH impulsó trabajos de pintura e infraestructura comunitaria en la alcaldía Iztapalapa. ı Foto: Especial.

La seguridad familiar es primordial. OTOCH incluye 14 mil mochilas de vida con equipo de protección civil y 30 mil detectores de gas para prevenir accidentes. Además, fomenta la organización y convivencia vecinal, promoviendo un urbanismo social. “OTOCH busca que la solidaridad vecinal sea de nuevo la manera de habitar la ciudad”, enfatizó Brugada.

Recientemente, en Iztapalapa, se entregó la rehabilitación de cuatro unidades. Solo en la Unidad Cuitláhuac, se invirtieron más de 6 millones de pesos para pintar 68 edificios y rehabilitar áreas comunes, beneficiando a más de 3 mil habitantes. El presupuesto de OTOCH se duplicará, pasando de 270 millones de pesos en 2025 a más de 600 millones en 2026, garantizando el mantenimiento continuo.

Vecinos como Claudia González expresaron su agradecimiento por el respaldo y la mejora de sus unidades, reconociendo el compromiso de las autoridades. “Gracias de verdad por embellecer nuestra unidad y tomarnos en cuenta después de tanto abandono”, comentó.

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JVR