Advierten expertos aumento de los desplazamientos forzados a CDMX

Los desplazamientos forzados hacia la Ciudad de México podrían enfrentar un aumento considerable, advirtió Diana Bustos Ríos, fundadora y actual coordinadora de Investigación del Equipo Mexicano de Antropología Forense.

En entrevista con La Razón, la experta y representante de dicha asociación civil —primera instancia independiente en México conformada por especialistas en antropología física y arqueología forense— puntualizó que, hace 10 años, la capital del país apenas recibía 10 por ciento de la migración interna; sin embargo, después de la pandemia, la tendencia se pudo duplicar debido a varios factores.

El Dato: EL OBSERVATORIO de Desplazamiento Interno estima que el número de movimientos de personas derivados de la violencia en México durante 2024 fue de 25 mil 543.

Uno de ellos es el aumento en el número de desapariciones forzadas, el cual escaló más del doble en la última década, pues mientras en 2016 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas reportó cinco mil 517 casos, en 2025 dio cuenta de 11 mil 991.

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“Mucha es gente de comunidades pequeñas en donde tienen a alguien desaparecido y lo están buscando; entonces, reciben amenazas y tienen que salir a exiliarse. ¿Y dónde van a ir? Casi siempre a donde se puedan ocultar mejor: en una ciudad grande, por eso migran a la Ciudad de México”, dijo la también activista.

5 mil 280 personas han desaparecido en el país este año

GOLPE DE OTIS. En lo que refiere al desplazamiento forzado interno por cuestiones climatológicas, la situación tampoco es muy distinta. Y es que, de acuerdo con el último Diagnóstico Nacional sobre el Desplazamiento Forzado Interno por Cambio Climático y Desastres en México, eventos como el huracán Otis en 2023 lograron desplazar a la cantidad más grande de gente desde 2013, con un total de 272 mil 201 personas que abandonaron sus hogares en el país.

Además, los datos de este mismo informe, publicado este mes, establecen que la Ciudad de México es el primer destino para damnificados por desastres naturales, con 34.2 por ciento de migrantes que eligen viajar a la capital.

Esta situación, reportada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y por Bustos Ríos, también es algo que Rosa García Ita, experta en desplazamiento forzado, ha palpado de manera muy general.

El Tip: SE ESTIMA que, al 31 de diciembre de 2024, el número de personas que vivía en situación de desplazamiento por violencia en México era de 390 mil 250.

“Si vemos las tendencias nacionales, pues sí podríamos decir que, definitivamente, debe haber un aumento de llegadas de personas desplazadas internas a la Ciudad de México. Que finalmente, digamos el fenómeno del desplazamiento interno en la Ciudad de México, pues se ve a partir justamente de las personas que llegan de otras localidades, de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas”, comentó la especialista, quien tiene más de 15 años de experiencia en la materia.

HAY MATICES. La situación de zonas como Guerrero es perfectamente visible desde las estadísticas que el Conapo difundió apenas el pasado 27 de julio, ya que el estado es el número uno del país en desplazamientos forzados por fenómenos naturales, con un promedio diario de 957.7 movilizaciones humanas de 2013 a 2023.

Ante estos datos, García Ita subrayó que las circunstancias de cada caso de desplazamiento forzado en México pueden incidir directamente sobre la representatividad total de cada estadística, lo cual podría matizar o reducir la percepción de este fenómeno.

Al respecto, Diana Ríos concordó en que no todos los casos de desplazamiento forzado buscan identificarse, sobre todo los que son originados por inseguridad o violencia, los cuales han dejado de concentrarse en la zona norte y se han extendido a otras áreas de la República Mexicana en los últimos años.

SIN RED DE APOYO. En torno a semejante escenario, la última estadística del diagnóstico nacional sobre el desplazamiento especifica que cada día un promedio de 71.1 personas llegan a la capital por cuestiones que se relacionan exclusivamente con violencia o inseguridad.

Esto implica que la cantidad de desplazamientos forzados que llegaron a la Ciudad de México desde las 31 entidades del país ascendió a 25 mil 986 personas.

Sobre tales cifras, La Razón platicó con Javier Mendoza y Fanny López, quienes administran la Casa Refugio para Migrantes Mochileros en Venustiano Carranza y han atendido, al menos, tres de estos casos al interior de su albergue, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

“Eran tres mujeres, las tres traían niños; una traía una niña; otra dos hijos, uno de brazos y uno más grandecito. La última no recuerdo, pero uno busca ver qué necesitan. Por ejemplo, la del bebé, pañales, cobija, ropa para los niños. Una tenía 25. Otra, como 20, pero no pasaban de los 28 años”, comentó Fanny López.

Para Javier Mendoza, lo primero es apoyar a quienes sufrieron un desplazamiento para que no duden en regresar a su lugar de origen, ya que en ocasiones las mujeres desplazadas por violencia doméstica y las personas que abandonan sus hogares por otros motivos, intentan regresar al punto del cual huyeron.

“Y esto (el desplazamiento) ocurre mucho cuando no hay una red de apoyo, o no hay recursos suficientes para que las personas puedan estudiar. Pero más allá de eso, la confianza que les permita trabajar en las zonas donde nacieron, donde radican”, concluyó el dirigente del albergue.