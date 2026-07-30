Morena y PAN coinciden en un reforzamiento contra el despojo

ASPECTO de la sesión del Congreso capitalino, el pasado 15 de julio.

DIPUTADOS DE MORENA y del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de la Ciudad de México coincidieron en la necesidad de fortalecer la protección legal del patrimonio de la población, en particular de las personas adultas mayores, ante el incremento de los casos de despojo de inmuebles en la capital.

El posicionamiento ocurre luego de que la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, advirtió que ya se tienen identificadas redes dedicadas al despojo de inmuebles que operan en la capital y que son investigadas como objetivos prioritarios.

10 indagatorias por despojo se abren al día en la capital

Además, señaló que en lo que va de 2026 se han iniciado mil 846 carpetas de investigación por este delito y reconoció que los casos involucran tanto grupos delictivos como situaciones de conflictos familiares o entre particulares.

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Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente, legisladores de ambas bancadas plantearon medidas para agilizar la atención a las víctimas y mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de atender este delito.

42 de los 66 diputados son de Morena y del PAN

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, propuso que los 66 módulos legislativos de atención brinden asesoría jurídica y acompañamiento a la ciudadanía para proteger su patrimonio, además de llamar a las 16 alcaldías a sumarse a la atención de estos casos, especialmente en Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde dijo que se registra el mayor número de despojos.

El diputado morenista Paulo García González respaldó la propuesta y planteó que los módulos trabajen de manera coordinada con el Gobierno capitalino para brindar apoyo jurídico a las víctimas, además de evitar la impunidad de funcionarios, notarios o particulares que participen en la falsificación de documentos para apropiarse de inmuebles.

Por parte del PAN, la diputada Lizzette Salgado Viramontes recordó que el Congreso local aprobó el año pasado diversas reformas para combatir el despojo y destacó la creación del Gabinete de Despojos del Gobierno de la Ciudad de México.

La legisladora aseguró que de 2020 a la fecha se han registrado más de 25 mil casos de despojo en la capital y afirmó que menos del dos por ciento ha obtenido una resolución judicial, por lo que llamó a las autoridades de seguridad y procuración de justicia a fortalecer el combate a este delito y garantizar la protección de las víctimas.

En el mismo sentido, la diputada panista Olivia Garza señaló que el aumento de despojos ha afectado principalmente a adultos mayores e hizo un llamado para agilizar los procedimientos legales promovidos por quienes han sido víctimas.

El también panista Mario Sánchez pidió que el Gabinete de Despojos mantenga comunicación permanente con los módulos legislativos y las alcaldías para dar seguimiento a los casos.