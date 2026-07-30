Invierten 372 mdp para evitar inundaciones en Xochimilco

Con una inversión de 372 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México presentó los avances del Plan Integral Hídrico de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, una estrategia que contempla siete obras para reducir las inundaciones, renovar el drenaje y sanear el agua que abastece a la zona chinampera.

Durante un recorrido por las obras, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, subrayó que el proyecto surgió tras las afectaciones registradas por las lluvias en 2025 y aseguró que se trata de una intervención integral para resolver un problema histórico.

El Dato: EL PLAN permitirá recuperar la zona lacustre y fortalecer la producción chinampera con infraestructura y aumentar a 280 litros por segundo la capacidad de agua tratada.

“Estamos haciendo una inversión sin precedentes de 372 millones de pesos en siete obras estratégicas para recuperar la cuenca, reducir las inundaciones y sanear el agua de San Gregorio”, afirmó la mandataria capitalina.

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Explicó que una de las principales acciones fue la construcción y rehabilitación de 22 gaviones en las cañadas que descienden desde Milpa Alta hacia Xochimilco. Estas estructuras disminuyen la velocidad del agua de lluvia, favorecen su infiltración al acuífero y reducen el riesgo de inundaciones en la parte baja.

Como parte de estas obras también se retiraron 16 mil metros cúbicos de lodo y sedimentos, equivalentes a seis albercas olímpicas, y se incrementó la capacidad de infiltración en 237 mil litros de agua por cada hora de lluvia.

50 litros por segundo, capacidad de bombeo de la planta Atenco

Brugada Molina también anunció que hoy iniciará la sustitución de la red de drenaje de San Gregorio, obra que se desarrollará durante aproximadamente cinco meses e incluirá la construcción de una planta de bombeo en el embarcadero de Atenco, para conducir las aguas residuales hacia una planta de tratamiento.

“Le instruyo para que arranquen ya mañana las obras de sustitución del drenaje de aquí del pueblo de San Gregorio Atlapulco”, dijo al secretario de Gestión Integral del Agua, José Esparza Hernández, luego de hacer una consulta con los habitantes presentes.

La titular del Ejecutivo local explicó que el objetivo es que las aguas residuales dejen de descargarse en la zona chinampera y sean tratadas para reutilizarse en actividades agrícolas y en la recuperación de los canales.

Al tomar la palabra, el secretario de Gestión Integral del Agua capitalino detalló que 158.8 millones de pesos de la inversión corresponden a obras para atender inundaciones y drenaje, mientras que 213 millones más se destinan a las acciones de saneamiento.

Entre los trabajos concluidos destacó la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Pedro Atocpan, cuya capacidad pasó de 20 a 60 litros por segundo tras una inversión superior a 31 millones de pesos.

Informó que quedó concluido el colector San Pedro, infraestructura de casi tres kilómetros y una inversión superior a 71 millones de pesos, que conducirá las aguas residuales provenientes de Milpa Alta hacia la planta de tratamiento de San Luis Tlaxialtemalco. “El colector no trae aguas negras al pueblo; al contrario: evita que lleguen y las conduce a una planta de tratamiento”, dijo.

Esparza Hernández anunció, además, que en agosto comenzará la licitación para rehabilitar la planta de tratamiento de San Luis Tlaxialtemalco, con una inversión de 90 millones de pesos, mientras que la de San Lorenzo recibirá 87 millones de pesos. Ambas obras se iniciarán en septiembre próximo.

Con las tres plantas en operación —San Pedro Atocpan, San Luis Tlaxialtemalco y San Lorenzo—, el Gobierno capitalino prevé disponer de más agua tratada, que se destinará al riego agrícola y al abastecimiento de los canales de Xochimilco.

Como parte de las acciones pendientes, la próxima semana iniciará el desazolve del vaso regulador Momoxco, donde se retirarán tres mil 500 metros cúbicos de sedimentos para duplicar su capacidad de regulación.