Cae presunto implicado en el secuestro y asesinato de dos estadounidenses en CDMX

Autoridades federales y capitalinas detuvieron en la alcaldía Milpa Alta a un hombre presuntamente relacionado con la desaparición y posterior homicidio de dos ciudadanos estadounidenses ocurrido en mayo pasado, como parte de las investigaciones que mantienen de manera conjunta para esclarecer el caso.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), derivado de trabajos de inteligencia e intercambio de información.

El detenido, identificado como Iván “N”, fue ubicado en calles de la colonia Villa Milpa Alta, donde los agentes observaron que manipulaba diversos envoltorios con aparente droga, por lo que le realizaron una revisión preventiva.

TE RECOMENDAMOS: Advierte cero tolerancia Clara Brugada refuerza combate al despojo de viviendas en CDMX

En una acción coordinada entre la @SSC_CDMX, @SSPCMexico y la @FiscaliaCDMX, fue detenido en la alcaldía Milpa Alta un hombre presuntamente relacionado con la desaparición y homicidio de dos ciudadanos estadounidenses ocurridos en mayo de este año.



Al detenido se le aseguraron… pic.twitter.com/cTxhdF5vun — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 1, 2026

Como resultado de la inspección, le aseguraron 40 dosis de marihuana, 20 dosis de cocaína, dinero en efectivo, un teléfono celular, una mochila tipo repartidor y una motoneta, objetos que quedaron a disposición del Ministerio Público junto con el detenido.

Las autoridades señalaron que “el detenido está relacionado con la desaparición ocurrida el 20 de mayo de 2026 y posterior lamentable homicidio de dos ciudadanos de nacionalidad estadounidense”, por lo que será el Ministerio Público quien continúe con las investigaciones y determine su situación jurídica.

Esta captura se suma a las acciones realizadas durante junio, cuando siete personas fueron detenidas en la Ciudad de México y el Estado de México, también presuntamente vinculadas con estos hechos. En ese sentido, las autoridades destacaron que “esta detención representa un avance en las indagatorias que realizan autoridades ministeriales”.

La desaparición de los dos ciudadanos estadounidenses fue reportada el 20 de mayo de 2026 y posteriormente las investigaciones confirmaron que ambos fueron víctimas de homicidio.

Desde entonces, autoridades federales y capitalinas mantienen una investigación coordinada para identificar y detener a todos los presuntos responsables.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL