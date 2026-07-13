Cae en Iztapalapa presunto integrante de grupo delictivo dedicado a la extorsión en CDMX

En la alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Mario Iván “N”, identificado como presunto integrante de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el narcomenudeo en la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, informó que el individuo fue detenido tras conducir a exceso de velocidad sobre la avenida Javier Rojo Gómez, en la colonia Central de Abasto.

Al respecto, la ficha del Registro Nacional de Detenciones precisa que la aprehensión ocurrió minutos antes de las 10:00 horas de este 13 de julio en las inmediaciones del Mercado Jamaiquita.

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#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto y la desarticulación de células delictivas, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en @Alc_Iztapalapa , a Mario Iván "N", presunto integrante de un grupo delictivo… pic.twitter.com/JWRspv9FpU — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 13, 2026

Mario Iván “N”, presunto integrante de la célula delictiva ‘H1 A1′

Durante una “revisión preventiva”, las autoridades capitalinas aseguraron 131 dosis de presunta marihuana, cocaína y cristal, además de un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles. También decomisaron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y el automóvil en el que viajaba el detenido.

Droga, celulares y un arma de fuego, entre los artículos asegurados a Mario Iván "N". ı Foto: SSC

Posteriormente, la SSC informó que, tras realizar un cruce de información, identificó a Mario Iván “N”, de 29 años, como presunto integrante de una facción criminal dedicada al secuestro, homicidio, extorsión, narcomenudeo, así como a la venta y distribución de armas en la Ciudad de México y en el Estado de México.

De acuerdo con El Universal, el detenido es conocido como “El Queso de Puerco”, y, presuntamente, forma parte de la célula delictiva “H1 A1”, vinculada con el grupo criminal La Nueva Familia Michoacana.

Pablo Vázquez Camacho atribuyó la captura a “trabajos de investigación e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto y la desarticulación de células delictivas”, y afirmó que la captura de Mario Iván “N” contribuye a “la construcción de una ciudad más segura, justa y en paz”.

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cehr