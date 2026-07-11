Capturan a 4 presuntos criminales en alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva que opera en la zona centro de la capital, como resultado de acciones de investigación y seguimiento contra grupos generadores de violencia en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Los detenidos fueron identificados como Yahir “N”, Rafael “N”, Lucio Enrique “N” y Ramsés “N”, quienes fueron capturados en las colonias Morelos y Centro, donde, de acuerdo con las autoridades, presuntamente desarrollaban actividades ilícitas para un grupo criminal que mantiene una disputa con otra célula por el control de esa zona.

Durante el operativo, policías capitalinos aseguraron dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles y diversas dosis de presunta droga, las cuales quedaron a disposición del Ministerio Público junto con los cuatro detenidos para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer el resultado del operativo a través de sus redes sociales, donde señaló que los cuatro jóvenes cuentan con antecedentes delictivos y reiteró que las labores de inteligencia continuarán para debilitar a las organizaciones criminales que operan en la capital del país.

#Importante | Resultado de acciones operativas y de seguimiento a grupos delictivos generadores de violencia, en @AlcCuauhtemocMx y @A_VCarranza , fueron detenidos Yahir "N", Rafael "N", Lucio Enrique "N" y Ramsés "N", en posesión de dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles y… pic.twitter.com/4SI4MY334U — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 11, 2026

La SSC indicó que estas detenciones forman parte de la estrategia permanente para combatir los delitos de alto impacto mediante trabajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento a objetivos prioritarios en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Tras informar sobre la captura de los cuatro presuntos integrantes de la célula criminal, Pablo Vázquez aseguró que la dependencia mantendrá las acciones operativas para detener a quienes generan violencia en la Ciudad de México.

“No daremos ni un paso atrás en el combate a los delitos de alto impacto y la detención de quienes los cometen, para cumplir con nuestra encomienda de construir una ciudad más segura, justa y en paz”, expresó el funcionario al dar a conocer el resultado del operativo.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos delictivos y sus vínculos con la organización criminal que opera en la zona centro de la capital.

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MSL