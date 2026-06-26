Ataque armado deja un joven muerto a unos metros del FIFA Fan Fest en CDMX

Un hombre de 21 años fue asesinado este viernes tras una agresión directa con arma de fuego en calles de la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, a menos de 700 metros del FIFA Fan Fest, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Rodríguez Puebla y República de Colombia, a unas siete calles de las instalaciones del Fan Fest. De acuerdo con el comunicado de la SSC, la víctima falleció en el lugar a consecuencia de los disparos.

La dependencia detalló que los presuntos responsables viajaban a bordo de una motocicleta. Operadores de las cámaras de videovigilancia de la ciudad ya analizan las grabaciones de la zona para tratar de identificar y ubicar a los agresores.

⭕ Un hombre fue asesinado tras una agresión directa con arma de fuego en calles de la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, a menos de 700 metros del Fan Fest, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC); la víctima falleció en el lugar.



La… pic.twitter.com/APJN5oa5qT — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 27, 2026

Versiones difundidas por usuarios en redes sociales señalan que el joven fue atacado mientras atendía un puesto de aguas, justo en el sitio donde perdió la vida. La autoridad no ha confirmado esta versión.

La SSC indicó que continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Resultado de labores de seguimiento tras una agresión con disparos de arma de fuego que ocurrió en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, efectivos de la #SSC detuvieron en la alcaldía @A_VCarranza, en posesión aparente marihuana, a un hombre que posiblemente… pic.twitter.com/nsJEnsinCO — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 27, 2026

Como parte de las labores de seguimiento, elementos de la corporación realizaron trabajos de investigación y lograron la detención de un hombre en la alcaldía Venustiano Carranza, quien presuntamente facilitó la motocicleta utilizada por los probables agresores.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el sujeto fue localizado en posesión aparente de marihuana y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se determina su posible participación en los hechos.

La SSC precisó que la agresión fue reportada a través de la frecuencia de radio policial, por lo que uniformados acudieron al lugar y encontraron al joven con visibles manchas hemáticas en el cuerpo.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio para brindar atención; sin embargo, tras valorar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades mantienen el análisis de las cámaras de videovigilancia y continúan con las indagatorias para identificar a los autores materiales del ataque y determinar el motivo de la agresión.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL