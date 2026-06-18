Aficionados dan portazo en el Fan Fest del Zócalo de CDMX por México vs Corea del Sur

Aficionados dan portazo en el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México.

Aficionados mexicanos dieron un portazo en los accesos al Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para intentar ingresar al recinto, lo que generó momentos de tensión y aglomeraciones.

La acción quedó grabada en un video que fue publicado en las redes sociales. En el material se observó como las vallas metálicas seden ante la presión de los mexicanos.

¿Dónde ocurrió el portazo del Fan Fest del Zócalo de CDMX?

En una vista aérea de la zona se pudo observar el momento exacto en el que los aficionados mexicanos entrar a la fuerza al Fan Fest del Zócalo de CDMX.

El portazo ocurrió en la entrada ubicada en calle Madero y calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La aglomeración de aficionados mexicanos en el Centro Histórico de la CDMX requirió el uso de la fuerza institucional por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para restablecer el orden en las entradas colapsadas.

El reporte oficial indicó que el Fan Fest del Zócalo de la CDMX operaba al límite de su aforo de 55 mil personas al momento del portazo.

Hay otras opciones para ver el partido de México vs Corea del Sur

En ese sentido, Protección Civil pidió a la población ya no intentar entrar a la zona, por seguridad ante un sismo, incendio e inundación.

Además, indicó que la alerta amarilla está establecida en la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México.

De esta forma, se recomendó a los aficionados acudir a los otros 11 lugares para poder ver el encuentro entre México y Corea del Sur.

Entre las opciones habilitadas destacaron:

Garibaldi

20 de Noviembre

República del Salvador

Cientos de mexicanos ya también se dieron cita en el Ángel de la Independencia para una posible victoria de la Selección Mexicana.

⚽ Sigue el minuto a minuto: México se medirá ante Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara para pelear por el primer puesto del Grupo A. 👇🏻 No olvides seguir los momentos más relevantes del torneo aquí https://t.co/lOotxNO3X7 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 19, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR