Ampliación de Línea 12 y mejora de Línea A del Metro CDMX van a ser atendidas y pagadas por el Gobierno federal

La ampliación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México sigue en pie, pero será un proyecto atendido y pagado por el Gobierno federal, explicó este martes la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que tanto el proyecto de ampliación de la Línea 12 (que va Mixcoac a Tláhuac) como la renovación de la Línea A (que va de Pantitlán a La Paz) siguen vigentes y estarán a cargo del Gobierno federal.

Brugada Molina explicó que, desde que entró al Gobierno, dialogó con el Gobierno federal para atender este tema, y que fue este último quien lo atrajo.

“Ya se va a construir lo que faltaba de la Línea 12, que quedó pendiente. No habíamos entrado nosotros porque, desde que entramos a la administración nos pusimos de acuerdo con el Gobierno federal, y el Gobierno federal atrajo ese tema”, explicó la jefa de Gobierno.

“Tanto la Línea 12 como la Línea A del Metro van a ser atendidos por el Gobierno federal y yo agradezco mucho a la presidenta [Claudia Sheinbaum] que atienda estos temas”, abundó Brugada Molina.

Asimismo, durante la conferencia de prensa, se informó que ya se construyeron los túneles para la ampliación de la Línea 12, por lo que el proyecto se encuentra avanzando conforme a lo previsto.

Por otro lado, Brugada Molina anunció que habrá otras dos líneas más de Cablebús: una para los pueblos de la montaña de Xochimilco y otra para los de Cuajimalpa.

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