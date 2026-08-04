Marchas y bloqueos en CDMX HOY 4 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Una manta con la leyenda "IPN en resistencia" al exterior de un plantel.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Integrantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y de la Asociación de Cubanos Residentes en México A.C, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este martes 4 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 4 de agosto no se esperan marchas, pero sí 10 concentraciones y tres citas.

Concentraciones

UNIÓN NACIONAL DE COMITÉS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A.C. : Se concentrarán en Suprema Corte de Justicia de la Nación (Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 07:30 hrs. (Nota: En defensa de derechos de jubilados del IMSS y transparencia de recursos; no se descarta el arribo de autobuses, la instalación de un plantón y afectaciones viales; aforo aprox. 300 personas) .

NUESTRO FUTURO, A.C. : Se concentrarán en Estela de Luz (Lieja No. 270, Col. Bosque de Chapultepec 1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 10:30 hrs. (Nota: Evento “Ecos del Océano” en defensa del Golfo de California; posible apoyo de otras organizaciones ecologistas y afectación vial; aforo aprox. 50 personas) .

ALIANZA POR UN FUTURO MEJOR, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Encuentro en “Ágora” de Tlatelolco (Manuel González y Lerdo, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Reunión informativa sobre prestaciones para jubilados; aforo aprox. 50 personas) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL : Se concentrarán en Televisora “Canal Once” (Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo) a las 11:00 hrs. (Nota: Mitin informativo; no se descarta el apoyo de más colectivos y posibles bloqueos viales; aforo aprox. 50 personas) .

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL : Encuentro en Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás (Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo) a las 12:00 hrs. (Nota: Mesa de trabajo con autoridades del IPN; no se descarta asamblea posterior; aforo aprox. 70 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Jornada itinerante sobre derechos y legislación cannábica; aforo aprox. 30 personas) .

MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA : Encuentro en Cineteca Nacional Chapultepec (Av. Vasco de Quiroga No. 1401, Col. Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón) a las 18:00 hrs. (Nota: Proyección de documental con motivo del natalicio de Fidel Castro; contará con la presencia de diplomáticos cubanos; aforo aprox. 60 personas) .

COLECTIVO “SOMOS ELLAS” : Se concentrarán en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) durante el día. (Nota: Apoyo a víctima de violencia sexual para exigir sanción ejemplar; aforo aprox. 15 personas) .

COLECTIVO NACIONAL “NO MÁS PRESOS INOCENTES” : Se concentrarán en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) durante el día. (Nota: Apoyo en audiencia por caso de feminicidio y denuncia de irregularidades procesales; aforo aprox. 20 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”; aforo aprox. 30 personas).

Citas Agendadas

VECINOS DE LA COLONIA SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO : Encuentro en Azcapopark (Av. F.C. Nacionales de México y Akan, Col. San Martín Xochinahuac, Alc. Azcapotzalco) a las 10:00 hrs. (Nota: Queja contra la empresa PepsiCo por camiones que obstaculizan el tránsito; aforo aprox. 20 personas) .

UNIÓN SOCIAL DE ARTESANOS INDÍGENAS TRIQUIS : Encuentro en Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00 hrs. (Nota: Solicitud de espacios de venta para la “Feria de las Culturas Indígenas”; aforo aprox. 10 personas) .

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARTESANOS INDÍGENAS: Encuentro en Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00 hrs. (Nota: Solicitud de folios para participar en la “Feria de las Culturas Indígenas”; aforo aprox. 10 personas).

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