Marchas y bloqueos en CDMX HOY 3 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Fotografía de archivo de una marcha de extrabajadores de la Extinta Ruta 100. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este lunes 3 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 3 de agosto no se esperan marchas, pero sí cinco concentraciones y tres citas.

Concentraciones

VÍCTIMAS DEL DELITO DE DESPOJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en Av. Coyoacán y Matías Romero, Col. Del Valle Centro, Alc. Benito Juárez a las 09:30 hrs. (Nota: No se descarta la afectación de vialidades como medida de protesta; aforo estimado de 40 personas).

ASPIRANTES SELECCIONADOS DE TODOS LOS PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO : Se concentrarán en el Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán a las 12:00 hrs con destino a la Torre de Rectoría de la UNAM. (Nota: No se descarta que realicen una marcha al interior de Ciudad Universitaria ni la afectación de vialidades en Insurgentes Sur; aforo estimado de 200 personas).

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín), Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).

CORAZONES EN BÚSQUEDA : Se concentrarán en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (Av. Niños Héroes No. 102), Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00 hrs. (Nota: No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones de búsqueda; aforo estimado de 35 personas).

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259), Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).

Citas Agendadas

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100 : Se reunirán en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1), Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 40 personas).

MOVIMIENTO PLURAL DE MAQUINEROS : Se reunirán en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1), Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:30 hrs. (Nota: Aforo estimado de 35 personas).

ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se reunirán en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1), Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 15:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 40 personas).

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