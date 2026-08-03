¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 3 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY lunes 3 de agosto

Vecinos se manifestaron contra el problema de despojos.
Vecinos se manifestaron contra el problema de despojos. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Fotografía de archivo de una marcha de extrabajadores de la Extinta Ruta 100.
Fotografía de archivo de una marcha de extrabajadores de la Extinta Ruta 100. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

TE RECOMENDAMOS:
Un hombre recolecta el líquido dentro de su vivienda en una cubeta, ayer.
Vecinos pierden muebles, pisos...

Inundaciones: acusan omisiones y desdén de la Alcaldía Iztacalco

Este lunes 3 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 3 de agosto no se esperan marchas, pero sí cinco concentraciones y tres citas.

Concentraciones

  • VÍCTIMAS DEL DELITO DE DESPOJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en Av. Coyoacán y Matías Romero, Col. Del Valle Centro, Alc. Benito Juárez a las 09:30 hrs. (Nota: No se descarta la afectación de vialidades como medida de protesta; aforo estimado de 40 personas).
  • ASPIRANTES SELECCIONADOS DE TODOS LOS PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO: Se concentrarán en el Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán a las 12:00 hrs con destino a la Torre de Rectoría de la UNAM. (Nota: No se descarta que realicen una marcha al interior de Ciudad Universitaria ni la afectación de vialidades en Insurgentes Sur; aforo estimado de 200 personas).
  • PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán en el Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín), Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).
  • CORAZONES EN BÚSQUEDA: Se concentrarán en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (Av. Niños Héroes No. 102), Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00 hrs. (Nota: No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones de búsqueda; aforo estimado de 35 personas).
  • MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259), Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).

Citas Agendadas

  • EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100: Se reunirán en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1), Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 40 personas).
  • MOVIMIENTO PLURAL DE MAQUINEROS: Se reunirán en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1), Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:30 hrs. (Nota: Aforo estimado de 35 personas).
  • ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se reunirán en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1), Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 15:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 40 personas).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Vecinos de Benito Juárez protestan contra los despojos, el 29 de julio.
Destaca combate al despojo

Alista Morena mesas para apoyar a víctimas


Google Reviews