Marchas y bloqueos en CDMX HOY 2 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una concentración del colectivo canábico Las Hijas de la Cannabis.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Colectivos juntan firmas a favor de la eutanasia, en una concentración en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este domingo 2 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 2 de agosto se esperan siete concentraciones.

Concentraciones

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO : Se concentrarán en Deportivo “Hermanos Galeana” (Plantón) en Av. 416 y Av. José Loreto Fabela, Col. San Juan de Aragón VII Sección, Alc. Gustavo A. Madero a las 11:00. (Exigen la devolución de animales retirados de su albergue y denuncian falta de atención adecuada; no se descarta el apoyo de más organizaciones animalistas) .

INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR”, A.C. : Se concentrarán en Cineteca Nacional de México (Real Mayorazgo y Av. México Coyoacán, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez) y Centro Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club Churubusco, Alc. Coyoacán) a las 12:00. (Recolectarán firmas a favor de la ley para asistencia médica para morir dignamente) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Evento “Inner Light” por espacios libres y seguros para consumidoras de cannabis; posible afectación vial) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos y talleres cannábicos) .

LA COMUNA 4:20 : Se concentrarán en Glorieta Violeta en Av. Paseo de la Reforma No. 41, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Evento político-cultural por el aniversario como espacio de consumo responsable) .

COLECTIVA “MUJERES DE MAÍZ MILPA ALTA CHICOMECOATL” : Se concentrarán en Plaza San Antonio Tecómitl en Av. Morelos y Av. 5 de Mayo Poniente, Col. Cruztitla, Alc. Milpa Alta a las Durante el día. (“Mercadita Feminista” contra la violencia económica y en apoyo a productoras locales) .

FRENTE DE LA JUVENTUD COMUNISTA: Se concentrarán en Jardín Tabacalera en Ignacio Mariscal No. 63, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 15:30. (Conferencia de prensa en protesta por el retiro de estatuas y agresiones hacia jóvenes comunistas).

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