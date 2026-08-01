Granizada pinta de blanco varias alcaldías de CDMX; lluvias provocan encharcamientos y caos vial

La tarde-noche de este sábado 1 de agosto, una intensa tormenta sorprendió a habitantes de la Ciudad de México con fuertes lluvias y una caída de granizo que cubrió de blanco calles y avenidas en diversas alcaldías.

El fenómeno ocasionó encharcamientos, inundaciones viales y afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con reportes ciudadanos y avisos de monitoreo meteorológico, las precipitaciones estuvieron acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y granizo de consideración, lo que redujo la visibilidad para automovilistas y peatones.

Granizada cubre de blanco varias zonas de la capital

Uno de los puntos más afectados fue la alcaldía Iztacalco, donde el granizo cubrió las inmediaciones del Estadio GNP, previo al concierto de Harry Styles.

En redes sociales se difundieron imágenes del recinto completamente blanco, mientras se alertó por posibles encharcamientos en las vialidades cercanas.

#Reportando ⛈️ | Importante caída de #granizo en las instalaciones del Estadio GNP, #CDMX. 🔴



⚠️🏟️ Severa acumulación de granizo se reporta en las instalaciones del recinto en #Iztacalco, previo al concierto de Harry Styles.



📱⚡ La intensidad y severidad de esta tormenta… pic.twitter.com/bTOEuoH39d — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 2, 2026

La colonia Agrícola Oriental registró otra de las granizadas más intensas de la jornada. Calles y avenidas quedaron cubiertas por una gruesa capa de hielo, mientras la tormenta avanzó hacia las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y posteriormente hacia la zona centro de la ciudad.

En Gustavo A. Madero, las imágenes mostraron vialidades completamente cubiertas de granizo, formando una capa de hielo sobre el pavimento y complicando la circulación vehicular.

#Reportando 🧊 | Impresionante postal: el granizo cubre de blanco la #GAM, #CDMX. 🔴



⛈️🔴 La tormenta se concentra con fuerza en la zona norte de la capital, afectando de forma severa a la alcaldía Gustavo A. Madero.



🌊 Múltiples vialidades y avenidas de la demarcación se han… pic.twitter.com/yiq4r0KcYO — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 2, 2026

La tormenta también dejó caída de granizo en Azcapotzalco, donde vecinos reportaron fuertes precipitaciones acompañadas de hielo y severos encharcamientos.

Asimismo, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Canal de San Juan del Metro, la lluvia intensa redujo la visibilidad y aumentó el riesgo de inundaciones en uno de los principales accesos al oriente de la ciudad.

#Reportando ⛈️ | Caída de granizo también en #Azcapotzalco, #CDMX. 🔴



⛈️📹 Así se aprecia la fuerte tormenta acompañada de caída de granizo en sectores de la alcaldía Azcapotzalco, al norponiente de la Ciudad de México.



⚠️ Atento a posibles encharcamientos viales severos en la… pic.twitter.com/q7MKLAiXQy — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 2, 2026

Activan Alerta Naranja y Amarilla

Ante la intensidad de las precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para las alcaldías:

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

De manera simultánea, se emitió Alerta Amarilla para:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta, Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la noche del sábado 01/08/2026, en las demarcaciones: @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.



Se mantiene #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible… pic.twitter.com/qe4lK4Dsu1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 2, 2026

Autoridades llaman a extremar precauciones

Protección Civil recomendó a la población evitar cruzar calles inundadas o con corrientes de agua, no resguardarse bajo árboles durante la tormenta y, en caso de salir, utilizar paraguas o impermeable.

Las imágenes compartidas mostraron calles completamente cubiertas de blanco en varias zonas de la Ciudad de México, una de las estampas más llamativas que dejó la intensa tormenta registrada este sábado.

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MSL