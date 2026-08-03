Inundaciones: acusan omisiones y desdén de la Alcaldía Iztacalco

Un hombre recolecta el líquido dentro de su vivienda en una cubeta, ayer.

“Muchos tenemos 35 años viviendo aquí. Me preguntaba el ingeniero que vino que cuántas veces nos inundamos, pero este problema lo tenemos dos veces al año, y eso si bien nos va”, dijo Luis Mejía, uno de los vecinos de la unidad Montreal, en la colonia Granjas México. Sostuvo que durante años ha denunciado a la alcaldía Iztacalco las fuertes inundaciones que afectan al complejo.

La fuerte tromba del pasado sábado afectó las zonas oriente y norte de la capital. En un recorrido por la zona, La Razón observó que al menos 15 de los 100 departamentos del inmueble localizado en el número 858 de la calle Centeno se inundaron; el agua superó los 50 centímetros de altura y causó múltiples pérdidas económicas a varios inquilinos. En algunos hogares, los habitantes aún sacaban agua de sus salas.

Vecinos lavan el área común ı Foto: Especial y Luis Olivera|La Razón

Dinora Quiroz López, quien vive en un apartamento, comentó que en esta ocasión perdió un refrigerador con valor de 25 mil pesos y tuvo otras afectaciones. Lamentó que, pese a la situación que vive la demarcación, aún se autoricen construcciones y haya pocos apoyos para los afectados por los chubascos.

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“La alcaldía sigue construyendo. Es insuficiente el drenaje, es insuficiente el agua, y siguen dando permisos (para edificaciones). Yo he gastado como 500 mil pesos (para reparar daños).

“Hace 15 años, yo trabajaba, mi patrón me prestó dinero para todo lo que se me echó a perder. Pero ahora ya no trabajo y pues sí son pérdidas que son enormes”, explicó la vecina.

Un encharcamiento ı Foto: Especial y Luis Olivera|La Razón

De acuerdo con los colonos, la acumulación de agua ocurre desde hace décadas, pero se intensificó desde 2013. Atribuyen el problema a la falta de desazolve a las coladeras de la calle Centeno, la cual conecta con la entrada del complejo y es competencia de la alcaldía a cargo de la edil Lourdes Paz.

A pesar de que el sitio afectado se encuentra a solo 500 metros de las oficinas de la alcaldesa guinda, la administración actual no ha sido capaz de establecer un proyecto ejecutivo que salvaguarde el bienestar y el patrimonio de las personas que, en cada temporada de lluvias, lo pierden prácticamente todo.

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“Ahora fue todo el piso y las paredes de toda esta hilera. El agua se infiltró y me dijo el albañil que tengo que quitar toda la loseta. Ya ni le quise pedir la cotización, porque ahorita sale de mis manos, pero esta loseta es nueva, la puse hace tres años”, contó María del Carmen Salazar, una habitante cuyo piso de cerámica se desprende por la tromba del sábado.

Si bien la administración de Paz Reyes ha apoyado a varios damnificados por las lluvias en este edificio, Quiroz López criticó que, para algunos colonos, la ayuda se limitara a un pequeño kit de limpieza, insuficiente frente a los daños sufridos.

3.7 Millones de metros cúbicos de agua cayeron el sábado

“El año pasado sí nos hicieron ya caso, aunque nos dieron una escoba, un recogedor, una cubeta, una franela, una bolsa de Roma y un litro de cloro. Eso nos dieron en la inundación de agosto”, recordó la mujer.

En 2025, los habitantes del sitio reunieron un mínimo de 80 firmas para que autoridades de la demarcación solucionaran un problema que el área arrastra desde inicios de los años 90, pero el proyecto sigue en la congeladora, según explicaron varios residentes.

Los vecinos refirieron que, en meses previos, personal de la alcaldía Iztacalco se acercó a platicar con ellos con la intención de instalar nuevas rejillas pluviales y tubos de drenaje que mitiguen los anegamientos del sitio.

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No obstante, inquilinos criticaron que el personal de la demarcación no haya regresado este año para informar los detalles operativos de dicha planificación.

“Yo les pregunté eso, ¿a dónde va a desembocar? Porque si va a desembocar al drenaje que ya tenemos, o sea, no tiene caso que nos quieran poner las coladeras. El proyecto tiene que conectar todo directo al canal de Churubusco, pero no se sabe si lo vayan a hacer así”, contó Alin Quiroz, una residente cuya familia también ha enfrentado pérdidas totales en los últimos cinco años.

Sobre las alternativas que los inquilinos han buscado para ser atendidos por autoridades gubernamentales, este medio accedió a una copia del oficio CCM-IIIL/EMH/046/2026, el cual se emitió el 14 de mayo de 2026.

En el documento, los vecinos solicitan con urgencia la instalación de cuatro bocas de tormenta que les permitan salvaguardar su patrimonio ante las constantes lluvias. Ochenta días después de presentar la solicitud, varios colonos ya perdieron de nuevo muebles, pisos y hasta electrodomésticos.

Otro de esos casos es el de Alan Gutiérrez, quien visitó el departamento donde vive su mamá y se percató de que el agua pluvial descompuso una estufa y un sillón, los cuales quedaron inservibles y tuvieron que ser desechados.

Incluso después del mediodía, el vecino y otro de sus familiares tuvieron que seguir trabajando para drenar el agua residual que la tormenta del 1 de agosto arrastró al interior de la vivienda, donde un refrigerador y otros aparatos también fueron afectados por el agua.

“Para bien o para mal, es la situación de todos los años. Le hemos traído a mi mamá dos cambios de sillones y como tres colchones.

“Lamentablemente a esto es a lo que se expone ella y nos exponemos nosotros, pero es bien difícil salir de aquí y conseguir otro lugar, y más con los precios que todos manejan ahorita de tres, cinco, seis millones por un departamento. Yo no vivo aquí, yo rento, pero salir de aquí está medio en chino”, comentó Alan Gutiérrez, aquien trabajaba para limpiar el apartamento.