Repone el IECM votaciones en la Cuauhtémoc

El instituto electoral local promoverá la difusión de las convocatorias.

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México avaló las convocatorias para realizar una Jornada Extraordinaria de la Elección de la Comisión de Participación Comunitaria 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en la Unidad Territorial Vista Alegre, así como una Jornada Extraordinaria de Consulta en San Simón Tolnahuac, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la autoridad, la jornada extraordinaria será el 16 de agosto, de 9:00 a 17:00 horas. Asimismo, el órgano autónomo aclaró que las opiniones emitidas en el proceso anticipado del 20 al 30 de abril conservarán su validez.

3 meses se cumplen de la jornada única en la ciudad

Esto, como parte del cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral local, luego de que se registraron incidentes en Vista Alegre en donde un grupo de personas sustrajo de forma violenta las urnas de votación y en San Simón Tolnahuac, un sujeto robó las urnas.