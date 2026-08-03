Alista Morena mesas para apoyar a víctimas

Vecinos de Benito Juárez protestan contra los despojos, el 29 de julio.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció que instalará mesas itinerantes de acompañamiento jurídico para víctimas del delito de despojo en cuatro alcaldías que concentran más casos de este ilícito.

Durante la conferencia dominical La Chilanguera, el diputado Paulo García González informó que las brigadas integradas por legisladores y equipos legales ofrecerán asesoría, acompañamiento y canalización de casos, además de impulsar acciones preventivas para evitar conflictos patrimoniales derivados de herencias o inmuebles sin regularizar.

El Dato: Clara Brugada presentará el miércoles acciones de reforzamiento de la estrategia en contra del delito de despojo y actuar de manera inmediata, en cualquier caso.

“Vamos a instalar mesas itinerantes donde más denuncias existen para acompañar caso por caso a las víctimas, pero también para prevenir nuevos despojos”, señaló el morenista.

De acuerdo con el funcionario local, esto se llevará a cabo en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo, pues son las que más casos tienen con 11, cinco, cuatro y dos por cada 100 mil habitantes, respectivamente. No obstante, en el último sitio están también las alcaldías gobernadas por Morena que tienen la misma cifra de dos: Venustiano Carranza, Iztapalapa y Gustavo Madero; y Tlalpan, uno.

2 Mujeres fueron detenidas el miércoles por este delito

23 Años de cárcel es la sanción por despojo de vivienda

El legislador del partido guinda también explicó que las jornadas serán encabezadas por sus compañeros legisladores Rosario Morales, Alberto Urincho y Emilio Guijosa, quienes atenderán directamente a las personas afectadas y brindarán orientación jurídica.

El anuncio de Morena se da luego de recientes casos de despojos registrados en la capital, así como de la detención de Virginia “N” y Diana “N”, el miércoles pasado, quienes son señaladas como presuntas responsables de encabezar la ocupación ilegal de un inmueble ubicado en la Carrada de Matías Romero 18, en la colonia Del Valle, Benito Juárez.

De acuerdo con la persona que denunció a madre e hija, el sistema de videovigilancia del predio le alertó sobre la presencia de personas en el mismo, mismas que entraron a éste sin una autorización. Debido a ello presentó un recurso legal por esta acción ilegal y ahora las dos sospechosas siguen su proceso en el penal de Santa Martha Acatitla y mañana continuará su audiencia.

25 familias han sido desalojadas de sus casas en seis años

Durante la conferencia de ayer, García González indicó además que la bancada de su partido promoverá jornadas notariales y campañas para incentivar la elaboración de testamentos y la regularización de propiedades.

El diputado recordó que, como parte de la estrategia implementada por la administración capitalina encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, alrededor de 300 viviendas han sido restituidas a sus legítimos propietarios entre aseguramientos y devoluciones.

Así como que el Congreso capitalino aprobó en noviembre de 2025, a iniciativa de la Jefa de Gobierno, una reforma que modificó el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado para endurecer las sanciones por despojo, agilizar la restitución de inmuebles y combatir las redes de corrupción que facilitan este delito.

“La ley que reformamos tiene el objetivo de poner en esa mira a también si hay funcionarios, notarios, abogados o cualquier operador jurídico que ayude a legalizar un despojo, pues será considerado igual despojador que quien lo ejecuta de manera material”, agregó.

El legislador local adelantó que esta misma semana el Gobierno de la Ciudad de México dará a conocer nuevas cifras relacionadas con el combate al despojo, mientras que Morena informará las sedes y horarios de las mesas itinerantes.

Como parte de la estrategia para combatir este delito, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya ha realizado detenciones por despojo.

El pasado viernes, Brugada Molina destacó que desde el inicio de su adminsitración ha llevado a cabo una estrategia para enfrentar el delito de despojo en la capital. Esto lo inició con la creación del Gabinete Contra el Despojo, seguido de reformas legislativas para agravar la pena y endurecer sanciones.

Durante un mensaje, la mandataria capitalina resaltó que su Gobierno no tolerará este delito que afecta a familias de la capital del país.

“En esta ciudad, no vamos a permitir que nadie convierta el hogar de las familias, en un negocio criminal. Cualquier interés inmobiliario que pretenda enriquecerse mediante el fraude, el abuso o la ilegalidad, nos encontrará enfrente”, mencionó Brugada Molina.

RECHAZA CRÍTICAs. García González aseguró que algunos actores políticos han intentado aprovechar el tema de los despojos con fines partidistas.

Hizo también un llamado a las alcaldías de oposición a revisar la actuación de sus funcionarios particularmente en las áreas de desarrollo urbano.

Lo anterior, porque Acción Nacional en la ciudad publicó un video en sus redes sociales en el cual sostiene que en los últimos seis años, más de 25 mil familias capitalinas fueron desalojadas de sus viviendas.

Además, la grabación está acompañada con acusaciones sobre una presunta falta de acción por parte de las autoridades para atender este delito.

Legisladores locales del partido de oposición también se han sumado a los cuestionamientos al oficialismo, pues consideran que falta trabajo.