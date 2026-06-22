CDMX alista renovación de la Línea 3 del Metro con afectaciones mínimas a usuarios

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México será la siguiente en ser intervenida.

Como parte de la modernización del Metro de la Ciudad de México, la Línea 3 será la próxima en recibir una rehabilitación integral, con intervenciones en infraestructura, trenes y estaciones de una de las rutas más utilizadas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que el modelo aplicado en la Línea 2 servirá como base para la intervención en la Línea 3, bajo una lógica de mantenimiento continuo con afectaciones mínimas a los usuarios .

“Ya se demostró que sin parar la línea se pueden hacer acciones contundentes cotidianas, y ese modelo va a significar una intervención profunda en la Línea 3. Se va a detener lo menos posible”, aseguró. “Lo que queremos es no suspender el servicio en la medida de lo posible y continuar, diariamente, con acciones contundentes que vayan a una renovación integral“, reiteró.

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En la imagen, algunas estaciones de la Línea 3 del Metro de CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Posible, incorporación de nuevos trenes en la Línea 3 del Metro

García Nieto detalló que la intervención contempla la posible incorporación de nuevos trenes, así como la renovación de vías, balasto y de estaciones que actualmente presentan problemas de accesibilidad para personas con discapacidad.

“Ya se está demostrando que se puede. Genera molestias temporales, pero genera beneficios permanentes para todos ustedes. (...) Hay cuantiosos recursos que se van a meter para remodelar y en realidad hacer la nueva Línea 3”, afirmó.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reiteró que el objetivo es intervenir la línea sin suspender completamente el servicio, replicando el esquema aplicado en la Línea 2, donde se realizaron cierres parciales y trabajos por etapas.

“Todas las grandes ciudades del mundo interrumpen el servicio completo cuando le dan mantenimiento a los metros, y es un tema que provoca muchas afectaciones a los usuarios. Nosotros vamos a tratar de lidiar con este reto para hacer esa renovación y esos mantenimientos con afectaciones menores”, declaró.

La intervención de la Línea 3 forma parte del plan de modernización del Metro de la Ciudad de México, el principal medio de transporte más utilizado de la capital. De acuerdo con el STC, tan sólo la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, movilizó a 42 millones 238 mil 768 personas entre enero y marzo de 2026 .

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cehr