Así luce la renovada estación Auditorio de Línea 7 del Metro de CDMX | FOTOS

El Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro informa que después de 5 meses de permanecer sin servicio para ser renovada de forma integral, la estación Auditorio de la Línea 7 ya está abierta, para favorecer la movilidad de usuarios en la zona centro y poniente de la ciudad de México.

La estación Auditorio de la Línea 7 ya está abierta, para favorecer la movilidad de usuarios en la zona centro. ı Foto: Especial.

Usuarios que han hecho uso de la estación externaron su sorpresa, al encontrar las instalaciones completamente renovadas, con un diseño modernista.

El Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro informa que después de 5 meses de permanecer sin servicio para ser renovada de forma integral. ı Foto: Especial.

Dicho cambio representa un antes y un después en la historia de la imagen y funcionalidad de estaciones de la red, que incluso, al parecer de algunas personas, supera en estética la renovación de estaciones de la Línea 1, las cuales conservaron su diseño conceptual de origen.

La estación Auditorio fue renovada en su totalidad con la sustitución de pisos, muros y techumbres, así como el cambio de los torniquetes con las puertas de acceso continuo, además de un nuevo sistema de iluminación lo cual le da un nuevo aire de modernidad al transporte más concurrido de la capital.

Usuarios que han hecho uso de la estación externaron su sorpresa, al encontrar las instalaciones completamente renovadas. ı Foto: Especial.

Las labores de renovación dentro de las estaciones buscan brindar un servicio más seguro, eficiente y de calidad para las y los usuarios, y después del Mundial de futbol las obras serán perdurables.

Las labores de renovación dentro de las estaciones buscan brindar un servicio más seguro. ı Foto: Especial.

En el marco de las obras de renovación en el Metro, el director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, pide la paciencia de las y los usuarios para continuar con los trabajos que serán en beneficio de las próximas generaciones.

La estación Auditorio fue renovada en su totalidad con la sustitución de pisos, muros y techumbres. ı Foto: Especial.

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JVR