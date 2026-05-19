Lluvias y posible caída de granizo activan Alerta en CDMX: las alcaldías afectadas este 19 de mayo

Activan Alerta Amarilla por lluvias en la Ciudad de México para 19 de mayo.

Ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo, este 19 de mayo autoridades han activado la Alerta Amarilla en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) las precipitaciones podrían provocar diversas afectaciones, como encharcamientos y caída de árboles o ramas, por lo que la Alerta Amarilla se mantendrá vigente hasta las 22:00 horas de sábado, aunque podría actualizarse ante el recrudecimiento de las condiciones meteorológicas.

Alcaldías en Alerta Amarilla por lluvias

La dependencia capitalina informó que se esperan lluvias con acumulados previstos de entre 15 y 29 milímetros en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón Coyoacán Cuajimalpa Iztapalapa La Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

¿Qué significa la activación de la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla es parte de los colores del sistema de alertamiento por lluvias utilizado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y funciona como una advertencia temprana ante las precipitaciones, vientos y otros fenómenos meteorológicos en la Ciudad de México.

Alerta Verde : menos de 15 milímetros de lluvia

Alerta Amarilla : ante el pronóstico de 15 a 29 milímetros de lluvia

Alerta Naranja : pronóstico de 30 a 49 milímetros de lluvia

Alerta Roja : entre 50 y 70 milímetros de lluvia

Alerta Púrpura, es el máxima nivel de alerta por lluvias y vientos, cuando se pronostican más de 70 litros de agua por metro cuadrado

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cehr