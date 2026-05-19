Adrián Rubalcava asume responsabilidad ante molestias que generan obras de remodelación del Metro.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava Suárez, hizo un llamado a las y los usuarios a tener paciencia ante las molestias que generan las obras de rehabilitación integral en estaciones de las líneas 2, 3, 7 y 8, las cuales se realizan al mismo tiempo que se ofrece el servicio al público usuario.

En específico la Línea 2, en la que se intervienen 16 estaciones, además de Bellas Artes y Garibaldi de la Línea 8, es utilizada a diario por aproximadamente un millón de personas, considerando los transbordos a Línea 1, Línea 3 y 7, Línea 8, Línea 9, y Línea 12, y es estratégica en los desplazamientos del norte al sur de la ciudad, cruzando por la zona centro.

Autoridades del Metro pidieron comprensión ante las obras de rehabilitación integral que se realizan en estaciones de las Líneas 2, 3, 7 y 8.



Los trabajos se llevan a cabo sin detener la operación y buscan mejorar instalaciones utilizadas diariamente por millones de personas… pic.twitter.com/uhI8Eh2MXZ — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 19, 2026

Consciente de los reclamos y la molestia que expresa el público usuario, principalmente en redes sociales, Rubalcava Suárez, expresa su entendimiento por el polvo y ruido que existe al paso de los usuarios, “Es un esfuerzo que he asumido, asumo la responsabilidad, pero créeme que de verdad estamos trabajando duro para tener un mejor Metro, porque se lo merece México, porque tú te lo mereces. Tenme tantita paciencia, va a quedar increíble.”, externó Rubalcava Suárez en un video mensaje.

Las obras de rehabilitación integral de estaciones se realizan de cara al próximo Mundial de futbol y seránperdurables, con beneficio para las próximas generaciones de usuarios del Metro.

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JVR