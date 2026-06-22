Clara Brugada entrega remodelación de la Línea 2 del Metro, con inversión de 2,200 mdp

Las autoridades capitalinas informaron que la renovación integral de las estaciones beneficiará a más de 100 mil usuarios diariamente.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de las obras de remodelación en estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, una intervención profunda que beneficiará a miles de personas que diariamente utilizan esta importante vía de movilidad en la Ciudad de México.

“A algunos les molesta que transformemos la ciudad, pero aquí estamos, todos los días entregando resultados y rindiendo cuentas a la población sobre cómo se utiliza cada peso del presupuesto público. Esta gran inversión en el Metro no es una obra superficial ni cosmética; es una obra profunda e importante que estamos demostrando”, afirmó.

Con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos, se realizaron trabajos estructurales en vías e instalaciones hidráulicas del sistema. ı Foto: Gobierno CDMX

Desde la terminal Tasqueña, la mandataria capitalina informó que se realizó la renovación integral de esta estación y tres más, General Anaya, Ermita y Portales, las cuales, en conjunto, son utilizadas diariamente por más de 100 mil personas usuarias. Además, anunció que este martes 23 de junio reabrirá sus puertas la estación Chabacano.

Las obras contaron con una inversión total de 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones fueron aportados por el Gobierno de México como parte de los recursos destinados a las entidades sede de la Copa Mundial 2026, en donde la capital decidió destinar dichos recursos a la renovación y mantenimiento de la Línea 2 del Metro y de 19 estaciones.

Las autoridades capitalinas informaron que la renovación integral de las estaciones beneficiará a más de 100 mil usuarios diariamente. ı Foto: Gobierno CDMX

“No quisimos que los recursos federales se destinaran a obras pasajeras; decidimos que estos recursos se destinaran a obras permanentes y a lo que más necesita la población: al corazón de la movilidad”, afirmó.

La titular del Ejecutivo local precisó que mil 418 millones de pesos se destinaron al mantenimiento mayor del Metro mediante trabajos profundos y estructurales en las vías para corregir el desgaste derivado de la operación, preservar las condiciones de seguridad y reducir fallas y detenciones de los trenes.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de las obras de modernización en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro. ı Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, señaló que se llevó a cabo un mantenimiento integral a los trenes, que incluyó rehabilitación mecánica, sustitución de sistemas electrónicos, renovación de muelles, cristales y ventiladores. Estas acciones permitieron recuperar siete trenes, lo que se traduce en menores tiempos de espera para las personas usuarias.

Brugada Molina reconoció el trabajo conjunto de las y los trabajadores del Metro, cuyo esfuerzo permitió realizar un mantenimiento de gran alcance y recuperar, en apenas tres meses, siete trenes para reforzar la operación de la Línea 2.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de las obras de modernización en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro. ı Foto: Gobierno CDMX

La Jefa de Gobierno añadió que también se rehabilitaron instalaciones hidráulicas y se modernizaron los sistemas de energía y protección contra incendios. Además, la renovación integral de 19 estaciones contó con una inversión de 782 millones de pesos.

“Destinamos hasta el último peso de los recursos federales a mejorar el sistema de transporte más importante del Valle de México; convertimos esos recursos extraordinarios en beneficios permanentes”, destacó.

Los trabajos de mantenimiento mayor en la Línea 2 incluyeron la sustitución de sistemas electrónicos y la recuperación de siete trenes. ı Foto: Gobierno CDMX

La mandataria subrayó que las intervenciones realizadas no tuvieron un carácter superficial, pues dos terceras partes de los recursos se destinaron a mantenimiento estratégico y una tercera parte a la rehabilitación de estaciones, con el objetivo de garantizar un funcionamiento óptimo y seguro para la población.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, destacó que la Ciudad de México decidió destinar la totalidad de los recursos recibidos a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) al fortalecimiento del Metro, con el propósito de generar beneficios permanentes para millones de personas usuarias más allá de la celebración del Mundial de Fútbol.

Los trabajos de mantenimiento mayor en la Línea 2 incluyeron la sustitución de sistemas electrónicos y la recuperación de siete trenes. ı Foto: Gobierno CDMX

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que la renovación de la Línea 2 se complementa con acciones de conectividad en el sur de la ciudad, entre ellas las mejoras al Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tasqueña, la modernización del Tren Ligero y la habilitación de un nuevo biciestacionamiento. Añadió que este esquema de trabajo servirá de base para la futura modernización integral de la Línea 3 del Metro.

Con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos, se realizaron trabajos estructurales en vías e instalaciones hidráulicas del sistema. ı Foto: Gobierno CDMX

El director general del STC Metro, Adrián Ruvalcaba Suárez, informó que las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales registran una afluencia conjunta superior a 105 mil usuarios diarios. Detalló que los trabajos incluyeron la renovación de pisos, muros y techumbres; la instalación de sistemas de videovigilancia y torniquetes electrónicos; la modernización del sistema contra incendios; mantenimiento a vías, transformadores y salas de máquinas, así como la adquisición de equipo especializado para fortalecer las labores de conservación y operación de la Línea 2.

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