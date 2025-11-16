Clara Brugada entrega la Línea 1 del Metro CDMX; renovación extiende su vida útil por 50 años

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, entrega la renovada Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, encabezó la reapertura completa de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, obra que definió como la intervención metropolitana más importante del país.

Subrayó que esta obra representa un avance estratégico para la movilidad regional, con una perspectiva de más de 50 años.

Celebró la puesta en marcha de las operaciones desde Pantitlán hasta Observatorio y la reapertura de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y el nuevo Complejo Observatorio, con lo que la Línea 1 queda completamente habilitada para el servicio.

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la reapertura de Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

La modernización de la Línea 1 se inició el 11 de julio de 2022, y se realizó por segmentos para mitigar afectaciones.

El primer tramo intervenido fue Pantitlán–Salto del Agua; el 29 de octubre de 2023 se reabrió Pantitlán–Isabel La Católica; el 9 de noviembre de 2023 comenzó la intervención Balderas–Observatorio; el 13 de septiembre de 2024 se reabrió Pantitlán–Balderas; y el 23 de abril de 2025, Pantitlán–Chapultepec, con 17 estaciones en operación. Con las 20 estaciones ya en servicio, se proyecta movilizar 850 mil usuarios diarios.

Clara Brugada reconoció a la entonces Jefa de Gobierno y actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsó la renovación integral. Destacó que no se trató de un mantenimiento mayor, sino de una transformación completa de los componentes de la Línea 1.

Añadió que, pese a su magnitud, esta intervención se convirtió en la renovación más rápida del mundo en comparación con obras similares en otros sistemas de metro. Destacó que la renovación extiende la vida útil de la Línea 1 por 50 años más y que permitirá reducir tiempos de traslado entre el oriente y el poniente de la ciudad: de Pantitlán a Observatorio, el recorrido será de alrededor de 40 minutos.

Usuarios estrenan la terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro. ı Foto: Cortesía

Metro seguirá costando 5 pesos: Brugada

Subrayó que el subsidio al Metro es el programa social más importante de la ciudad. Recordó que un viaje cuesta alrededor de 13 pesos, pero continuará costando 5 pesos , en cumplimiento del principio de “por el bien de todos, primero los pobres; y a los pobres, lo mejor”.

La Jefa de Gobierno reconoció el trabajo del consorcio encargado de la obra, integrado por empresas de origen chino, y reafirmó la coordinación entre los gobiernos de la Ciudad de México y federal en proyectos de movilidad.

Al tomar la palabra, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en representación de la Presidenta, subrayó que el gobierno pone en el centro a la gente, especialmente a quienes más apoyo requieren, y que obras como esta reflejan una política pública que combate la desigualdad y mejora la vida cotidiana de personas usuarias.

En su intervención, el asesor de Movilidad del Sistema de Transporte Colectivo, Guillermo Calderón Aguilera, informó que la nueva Línea 1 del Metro incluyó la rehabilitación completa del túnel, sustitución de vías, balasto, aparatos de cambio, sistema de drenaje, red contra incendios y ventilación.

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el embajador de China en México, Chen Daojiang. ı Foto: Cortesía

Adrián Rubalcava Suárez, director General del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, destacó que la apertura de este tramo representa un avance crucial para la operación integral de la Línea 1 y reafirma el compromiso del organismo de transporte con la seguridad, la eficiencia y la movilidad cotidiana de millones de personas.

Por su parte, Chen Daojiang, embajador de China en México, expresó que para su país es motivo de profundo reconocimiento acompañar la inauguración de esta etapa de la Línea 1, un proyecto que, dijo, refleja de manera concreta la cooperación estratégica entre México y el país asiático.

Wang Qiaolin, presidente de CRRC Zhuzhou Locomotive Co., reconoció el profesionalismo de todas las áreas involucradas y señaló que la conclusión de esta etapa representa un logro técnico que posiciona a la Ciudad de México como referente en modernización del transporte urbano.

Renovación, hasta el último tornillo

Con una inversión de 37 mil millones de pesos, la modernización alcanzó todas las áreas de la Línea 1, que conecta con las líneas A, 5 y 9 en Pantitlán; la B en San Lázaro; la 4 en Candelaria; la 2 en Pino Suárez; la 8 en Salto del Agua; la 3 en Balderas; y la 7 y 9 en Tacubaya.

En materia de vías, se renovaron 240 kilómetros de perfiles, incluyendo rieles, pista de rodamiento y barra guía; se colocaron 200 mil toneladas de balasto, 60 mil durmientes de concreto, 30 mil aisladores nuevos y 64 aparatos de cambio de vía. En el sistema eléctrico se instalaron 336 kilómetros de charolas, 2 mil kilómetros de cableado y 40 subestaciones de alumbrado, fuerza y respaldo.

La modernización hidráulica incluyó la construcción de tres cárcamos nuevos, la renovación de 80 cárcamos, 40 kilómetros de drenaje, 42 kilómetros de red contra incendios y 70 equipos de ventilación. En tecnología, se renovaron 20 locales técnicos, se instalaron 200 kilómetros de fibra óptica para una red LTE, 80 kilómetros de cable radiante y un nuevo sistema de control de trenes basado en comunicaciones.

En estaciones, 19 fueron completamente rehabilitadas con nuevos pisos, muros, iluminación LED y accesibilidad universal; la estación Observatorio fue reconstruida para su integración con el Tren Interurbano “El Insurgente”.

Entre los avances destacan mil 150 metros de guía podotáctil, 510 torniquetes, 203 validadores y 22 mil luminarias LED. Se instalaron además 5 mil 952 cámaras de videovigilancia, de las cuales 3 mil 144 están en estaciones y 2 mil 808 en trenes.

La Línea 1 contará con 29 trenes nuevos modelo NM22 y 10 trenes modelo NM16, todos equipados con sistema CBTC, mayor eficiencia energética, mejor iluminación y más de 5 mil videocámaras. Cada unidad tiene capacidad para 2 mil 200 pasajeros, velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y mayor estabilidad gracias al reemplazo total de vías y sistemas de control.

Pasajeros abordan uno de los nuevos trenes en la reapertura de Línea 1 del Metro. ı Foto: Cortesía

