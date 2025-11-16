Metro CDMX: Reabre tramo Observatorio - Juanacatlán de la Línea 1; vuelve a operar ruta completa

Autoridades capitalinas y del Metro, así como la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, participaron en ceremonia de inauguración.

El Gobierno de la Ciudad de México reinauguró el tramo Juanacatlán–Observatorio de la Línea 1 del Metro, con lo que la ruta vuelve a operar en su totalidad desde Pantitlán hasta Observatorio.

A partir de este domingo 16 de noviembre a las 13:30 horas, el servicio quedó habilitado al público, con acceso gratuito durante el primer día, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

🚨#ÚLTIMAHORA | Línea 1 del Metro de CDMX vuelve a operar completa

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), reinauguró el tramo Juanacatlán - Observatorio, cerrado por remodelación durante casi tres años.

A partir de este domingo, los… pic.twitter.com/UbI3MdW5ou — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 16, 2025

Durante el acto oficial, Brugada destacó que la modernización representa “la obra metropolitana más importante del país”, según dijo en el evento. Aseguró que la reapertura marca una nueva etapa para la movilidad capitalina, al tratarse de una renovación “total”, en la que —según afirmó— “ni un tornillo quedó de antes”.

La mandataria reconoció el trabajo de las dependencias locales, del STC Metro, del consorcio de empresas involucradas y del Gobierno chino, cuyo embajador en México, Chen Daoyang, estuvo presente en la ceremonia. También agradeció al personal técnico y operativo que participó en la obra.

🗓️#Hoy



Acompañamos a la Jefa De Gobierno @ClaraBrugadaM en la apertura de la Nueva #Línea1 del @MetroCDMX tramo Juanacatlán- Observatorio 🚇



Una línea moderna, segura y 100% habilitada para personas con problemas de movilidad. #CapitalDeLaTransformación#Metrópolis pic.twitter.com/uo9AiKPofZ — Metrópolis (@MetropolisCDMX) November 16, 2025

Brugada recordó que la intervención abarcó casi 20 kilómetros de infraestructura, incluyó la modernización de túneles, estaciones, sistemas de vía, muros, plafones, escaleras, taquillas y accesos, así como la incorporación de 39 trenes nuevos con mayor capacidad, eficiencia energética y más de 5 mil videocámaras a bordo.

La jefa de Gobierno subrayó que la Línea 1 es el “corazón del Sistema de Transporte Colectivo” por ser la primera construida en 1969. Explicó que su renovación permitirá extender su vida útil por otros 50 años, además de reducir los tiempos de traslado a 40 minutos entre Pantitlán y Observatorio, lo que —dijo— ayuda a combatir la “pobreza de tiempo” de millones de usuarios.

En su mensaje, aseguró que el pasaje del Metro seguirá costando 5 pesos, pese a que su operación cuesta alrededor de 13. Señaló que el subsidio continuará como parte del compromiso social de la ciudad.

La Línea 1, además de volver a integrarse a la red ampliada de conexiones con ocho líneas del Metro, se enlazará con proyectos que están en proceso como el tren El Insurgente, que conectará desde Toluca hasta Chalco.

Brugada cerró el evento celebrando que, tras años de trabajos, la ciudadanía finalmente podrá volver a utilizar la línea “rosa” en toda su extensión.

“Es una gran obra de ingeniería que renueva la movilidad de la ciudad”, concluyó.

